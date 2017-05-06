FlaÅŸ iddia CIA Kuzey Kore liderini zehirleyerek Ã¶ldÃ¼recekti

Kuzey Kore'nin ABD ve GÃ¼ney Kore'yi suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle suÃ§lamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuzey Kore liderinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmek istendiÄŸi iddia edildi

ABD ve Güney Kore ile arasÄ±ndaki gerginlik son günlerde artan Kuzey Kore’den çarpÄ±cÄ± bir iddia geldi. Kuzey Kore Devlet Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD ve Güney Kore istihbaratÄ±nÄ±n Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a karÅŸÄ± biyokimyasal içerikli suikast teÅŸebbüslerinde bulunduÄŸunu öne sürdü. AçÄ±klamada istihbarat kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n “Rusya’da çalÄ±ÅŸan bir Kuzey Kore vatandaÅŸÄ±nÄ± ideolojik olarak yozlaÅŸtÄ±rarak ve para vererek Kim Jong’un’a suikast yapmasÄ± için tuttuÄŸu” ifade edildi. Buna göre suikast teÅŸebbüsüne ‘radyoaktif’ ve ‘nano zehirli’ içeriÄŸi olan ‘biyokimyasal maddelerin’ dahil olduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada bunun ‘CIA için hedefe yaklaÅŸma gerektirmeyen en iyi yöntem olduÄŸu’ belirtildi ve ölümcül sonuçlarÄ±nÄ±n ‘6 ya da 12 ay sonra ortaya çÄ±kabileceÄŸi’ kaydedildi. SaldÄ±rÄ±larÄ±n Kumsusan GüneÅŸ SarayÄ±, askeri bir geçit töreni ve kamusal alandaki bir tören için planlandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Komplonun nasÄ±l ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmadÄ±.

ÇÄ°NLÄ° ÅžÄ°RKET DAHÄ°L MÄ° OLDU

Kuzey Kore, Amerikan istihbarat servisi CIA’nin komplosunda kullanÄ±lan ajanÄ±n adÄ±nÄ±n ‘Kim’ olduÄŸunu, ona 740 bin dolar ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da öne sürdü. Buna göre, Kim’e uydu alÄ±cÄ±-verici cihazÄ± ve diÄŸer ekipmanlar verildi. Kim’e Qingdao Nazca Ticaret adlÄ± bir ÅŸirkette görevli Xu Guanghai’nin yardÄ±m ettiÄŸi öne sürüldü. AFP AjansÄ±, Çin’de bu isimli bir ÅŸirketin bu yÄ±l 7 Mart’ta kurulduÄŸunu aktardÄ±.

Kaynak: Hürriyet