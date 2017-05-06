UluÃ§ GÃ¼rkan, AtatÃ¼rk'e dÃ¶nÃ¼lmesi, AtatÃ¼rk'Ã¼n yolundan gidilmesini Ã¶nerdi

TBMM eski BaÅŸkanvekili, Gazeteci, AraÅŸtÄ±rmacÄ± Yazar UluÃ§ GÃ¼rkan, Londra'da konuÅŸtu. Ä°ngiltere ADD binasÄ±nda 5 mayÄ±s cuma akÅŸamÄ± yapÄ±lan 'Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki GÃ¶rev Egemenlik Ulusundur' konulu toplantÄ±da TÃ¼rkiye'deki referandumun sonuÃ§larÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan GÃ¼rkan, Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±k adÄ±na TÃ¼rkiye ve DÃ¼nyanÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ortamÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± iÃ§in AtatÃ¼rk'e dÃ¶nÃ¼lmesi, AtatÃ¼rk'Ã¼n yolundan gidilmesini Ã¶nerdi.

Avrupa ajansÄ± (AVA) Londra-ADD Genel Merkez BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, TBMM eski BaÅŸkanvekili, Gazeteci, AraÅŸtÄ±rmacÄ± Yazar Uluç Gürkan, Londra'da konuÅŸtu. Ä°ngiltere ADD binasÄ±nda 5 mayÄ±s cuma akÅŸamÄ± yapÄ±lan "Önümüzdeki Görev Egemenlik Ulusundur" konulu toplantÄ±da Türkiye'deki referandumun sonuçlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k yüz kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Gürkan, çaÄŸdaÅŸ uygarlÄ±k adÄ±na Türkiye ve DünyanÄ±n içinde bulunduÄŸu karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ortamÄ±ndan çÄ±kÄ±lmasÄ± için Atatürk'e dönülmesi, Atatürk'ün yolundan gidilmesini önerdi. Ä°ngiltere Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi (Ä°ADD) kendi binasÄ±nda, 5 MayÄ±s 2017, Cuma akÅŸamÄ±, saat 19:00’da düzenlediÄŸi toplantÄ±da, Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan ve sonuçlarÄ±nÄ± kabul etmediÄŸimiz referandumu ve önümüzdeki dönemi deÄŸerlendirdi. ToplantÄ±ya, Ä°ngiltere CHP baÅŸkanÄ± Hasan Dikme katÄ±ldÄ±.

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Siyasi deneyim ve birikimlerini paylaÅŸan ADD Genel Merkez BaÅŸkan YardÄ±mcsÄ± Uluç Gürkan ile birlikte önümüzdeki süreci hep birlikte deÄŸerlendiren Ä°ADD etkinliÄŸine ilgi büyüktü.

ADD Genel Merkez BaÅŸkan YardÄ±mcsÄ± Uluç Gürkan ve Ä°ngiltere ADD BaÅŸkanÄ± Jale Özer

Atatürk'ün barÄ±ÅŸ projesi

Uluç Gürkan, Castro’nun Küba'da halkÄ±na ; “Lideriniz biz deÄŸil Türkiye'de. O Mustafa Kemal” dediÄŸini hatÄ±rlattÄ± ve ekledi: “Atatürk'ün barÄ±ÅŸ projesi: "Laik ve demokratik rejimde etnik kökeniniz ne olursa olsun laik ve demokratik rejime sahip çÄ±kÄ±nÄ±z.”

ToplantÄ±ya katÄ±lan Mustafa Ataç: "Tüm dünya Atatürk'ü ve onun felsefesini örnek almÄ±ÅŸtÄ±r diyerek sorusunu yöneltti. “CHP'de Kürk politikasÄ± yapan Kürtçü politika güdenler var bunu ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun referandum akÅŸamÄ± sessizliÄŸini nasÄ±l yorumluyorsunuz"

ToplantÄ±ya katÄ±lan Mustafa Ataç soru sordu

Uluç Gürkan: "CHP'nin saÄŸa kaymak takÄ±ntÄ±sÄ± vardÄ±r. HalkÄ±n hareketi referandumda CHP'yi kendine getirdi. Gürsel Tekin bile bunu dike getirdi. HalkÄ±n gücü CHP'nin üzerinde ÅŸu an. CHP'de yönetimde aksaklÄ±klar yanlÄ±ÅŸ kararlar var. CHP kimsenin malÄ± deÄŸildir. CHP halkÄ±ndÄ±r. Ecevit'ten sonra geniÅŸ kesimlerin kabulleneceÄŸi bir lider gelmedi. Åžu anda halen liderlik sorunu vardÄ±r. " ÅŸekline konuÅŸtu.

72.yaÅŸÄ±ndaki Uluç Gürkan: "Halk hareketi geleceÄŸimizin teminatÄ± oldu. Emniyet Ordu teslim alÄ±nmÄ±ÅŸ olsada tabanÄ±nda halk desteÄŸi olmayanlarÄ±n durumu ortada. Evet oyu verenler atasÄ±nda %27'si YSK sonuçlarÄ± saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil diyor" diyerek konuya açÄ±klÄ±k getirdi.

Gürkan, "Ä°ktidar paniÄŸi bizim karamsarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olmamalÄ±dÄ±r. YSK olsun diÄŸer seçimlerdeki elektrik kesintileri olsun bizleri korkutmamalÄ±. Türkiye'de, bu kadar iktidar sorununa raÄŸmen halen iÅŸlryen bir Atatürk demokrasisi var" diyerek toplantÄ±yÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

Melek YalçÄ±n ve kÄ±zÄ± Hümeyra bir süre Uluç Gürkan ile sohber etti, soru sordu.





ULUÇ GÜRKAN KÄ°MDÄ°R ?

05.11.1945 Urfa doÄŸumlu.

Nazime (1950) ile evli... Devrim (1974) ve Emre (1980 - Selin ile evli) adlÄ± iki çocuÄŸu ve Uluç Bora (2006) adlÄ± bir torunu var...

Mustafa Kemal Gençlik VakfÄ± kurucu üye ,

Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi, Mülkiyeliler BirliÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ Jimnastik Kulübü, ÇaÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi (üye)

EÄŸitim

Yüksek (1964-1968)

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi - UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler

ÖÄŸrenci DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± – OrtanÄ±n Solu Grubu / 1967-1968)

Lise (1961-1964)

Tarsus Amerikan Lisesi

Ortaokul (1957-1961)

Talas (Kayseri) Amerikan Ortaokulu

Ä°lkokul (1952-1957)

Rami (Ä°stanbul), YÄ±ldÄ±z Yenimahalle (Ä°stanbul), Koruköy (Gelibolu), Kavak (Gelibolu), Uzunköprü (Edirne).

Gazetecilik

Star Gazetesi (2003- 2006)

Yazar

ANKA AjansÄ± (2003- 2003)

Yönetim Kururlu BaÅŸkanÄ±

GüneÅŸ Gazetesi (1989-1991)

Genel YayÄ±n Yönetmeni, Ankara Temsilcisi, Yazar

Sabah Gazetesi (1986-1989, 1991)

Ankara Temsilcisi, Yazar

ANKA AjansÄ± (1974-1986)

Genel YayÄ±n Yönetmeni, YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü

Cumhuriyet ve Dünya Gazeteleri için yazar

Devrim Dergisi(1969-1971)

YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü

Ödüller

Ä°stanbul Gazeteciler Cemiyeti Haber Ödülü (1991)

Bülent Dikmener Haber Ödülü (1990)

Örsan Öymen Haber Ödülü (1990)

ÇaÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi Ekonomi Ödülü (1979)

MilletvekilliÄŸi

Ankara Milletvekili (21. Dönem / 1999 - 2002)

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve BatÄ± Avrupa BirliÄŸi Asamblesi Türk GruplarÄ± BaÅŸkanÄ±

Ankara Milletvekili (20. Dönem / 1995 – 1999)

TBMM BaÅŸkanvekili

Ankara Milletvekili (19. Dönem / 1991 – 1995)

Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Türk Grubu BaÅŸkanÄ±

KÄ°T Komisyonu üyesi

ÖÄŸretim Görevlisi

ODTÜ (2004 - ...)

Media and Politics - Lisans Üstü Program

ATILIM ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ° (2003 - 2011)

Media and Politics

Communication Law

Mass Media

Ottoman Diplomatic History

Diplomacy: Theory and Practice

Contemporary European Politics

MARMARA Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi (2003 - 2003)

Türkiye'nin Güncel DÄ±ÅŸ PolitikasÄ±