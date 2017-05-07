Ana Sayfa | DÃœNYA 07/05/2017 21:32

Macron, Fransa'da en genÃ§ cumhurbaÅŸkanÄ± oldu, IrkÃ§Ä± Le Pen yenildi

Le pen

BugÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan beklenen seÃ§im sonucu belli oldu. Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron oldu. Avrupa'da beklenen oldu.

Avrupa/Londra-Bugünün en çok konuÅŸulan beklenen seçim sonucu belli oldu. Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron oldu. Avrupa'da beklenen oldu. Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin ikinci turunda oy verme iÅŸlemi bitti. FransÄ±z televizyonlarÄ±nÄ±n projeksiyonlarÄ±na göre oylarÄ±n en az yüzde 65'ini alan "En Marche" (YürüyüÅŸ) hareketinin lideri Emmanuel Macron seçimin galibi oldu.

 

 

39 yaÅŸÄ±ndaki Emmanuel Macron kendisini merkezde konumlandÄ±rÄ±yor ve hareketi için "Ne saÄŸcÄ±yÄ±z, ne solcu" diyor. IrkçÄ± Le Pen yenildi. 

 

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