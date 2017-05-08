Barack Obama'dan saÄŸlÄ±k reformuyla ilgili Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama kendi ismiyle anÄ±lan saÄŸlÄ±k reformuyla ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Obama, Kongre üyelerinin, ülkenin saÄŸlÄ±k sisteminin geleceÄŸini ilgilendiren bir durumda partiler üstü bir tutum takÄ±nmasÄ±nÄ± umduÄŸunu söyledi.'Obamacare' olarak adlandÄ±rÄ±lan saÄŸlÄ±k sigorta sisteminin yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için hazÄ±rlanan tasarÄ±, geçtiÄŸimiz hafta Temsilciler Meclisi'nden geçmiÅŸti.

Eski saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ±nÄ± kaldÄ±rmak, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kampanya dönemindeki en önemli vaatlerinden biriydi.

Obama, geçtiÄŸimiz yÄ±l KasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lan seçimlerde yönetimi devrederken halefi Donald Trump'Ä±n Amerikan deÄŸerlerini tehdit ettiÄŸini görmesi halinde, buna karÅŸÄ± açÄ±kça konuÅŸabileceÄŸini söylemiÅŸti.

Boston'daki bir ödül töreni sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan Barack Obama, "Buradaki herkes artÄ±k biliyor ki bu büyük tartÄ±ÅŸma bitmiÅŸ deÄŸil. Benim ve milyonlarÄ±n büyük umudu, partisi ne olursa olsun, Kongre üyelerinin, doÄŸrularÄ± deÄŸerlendirmeye alarak gerçekleri konuÅŸma cesaretinin halen var olduÄŸudur" dedi.Obama, baÅŸkanlÄ±ktan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± 3 konuÅŸmada da Trump'a direkt olarak hitap etmedi.Eski baÅŸkan Pazar günü, saÄŸlÄ±k reform ile ilgili açÄ±klamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda da Donald Trump'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadÄ±.

Oylama Haziran ayÄ±nda olabilir

Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ±, Cumhuriyetçiler içinden gelen eleÅŸtiriler üzerine geçtiÄŸimiz haftalarda rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.AHCA (Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±) adlÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n, deÄŸiÅŸen haliyle ÅŸimdi Senato'da oylanmasÄ± gerekiyor.Demokratlar ile hastalar, doktorlar ve hastaneleri temsil eden gruplar tasarÄ±ya karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.OylamanÄ±n Haziran ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.