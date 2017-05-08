TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D Ã¼yesi Ã¶nemli isim Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'Ä±n Nangarhar bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in Afganistan kolunun baÅŸÄ± olan Abdul Hasib Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani'nin makamÄ± tarafÄ±ndan doÄŸrulanan operasyonun, 10 gün önce, Nangarhar bölgesinde özel kuvvetler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Hasib'in Mart ayÄ±nda Kabil'deki bir askeri hastaneye düzenlenen ve 30 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olan isim olduÄŸu düÅŸünülüyor.ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan geçtiÄŸimiz ay yapÄ±lan açÄ±klamada, iki ülke özel kuvvetlerinin operasyonu sonucu Abdul Hasib'in öldürüldüÄŸünün deÄŸerlendirildiÄŸini duyurmuÅŸtu.ABD ordusu, Nisan ayÄ±nda, Afganistan'Ä±n Nangarhar bölgesinde, IÅžÄ°D üyelerini hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, nükleer olmayan en büyük bombasÄ± olan GBU-43/B'ü kullanmÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±da, bölgedeki IÅžÄ°D üyelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan tünel sistemi hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

IÅžÄ°D, 2015 yÄ±lÄ±nda Afganistan ve Pakistan'Ä± da kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü 'Horasan vilayeti' adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ ve birçok saldÄ±rÄ± düzenlemiÅŸti.2016 Temmuz ayÄ±nda baÅŸkent Kabil'de gerçekleÅŸtirilen intihar eyleminde 80 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.IÅžÄ°D ayrÄ±ca, Kabil Yüksek Mahkemesi'ni hedef alan ve 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± da üstlenmiÅŸti.