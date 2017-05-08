Ana Sayfa | DÃœNYA 08/05/2017 08:33

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D Ã¼yesi Ã¶nemli isim Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

IÅžÄ°D

Afganistan'Ä±n Nangarhar bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in Afganistan kolunun baÅŸÄ± olan Abdul Hasib Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani'nin makamÄ± tarafÄ±ndan doÄŸrulanan operasyonun, 10 gün önce, Nangarhar bölgesinde özel kuvvetler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Hasib'in Mart ayÄ±nda Kabil'deki bir askeri hastaneye düzenlenen ve 30 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olan isim olduÄŸu düÅŸünülüyor.ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan geçtiÄŸimiz ay yapÄ±lan açÄ±klamada, iki ülke özel kuvvetlerinin operasyonu sonucu Abdul Hasib'in öldürüldüÄŸünün deÄŸerlendirildiÄŸini duyurmuÅŸtu.ABD ordusu, Nisan ayÄ±nda, Afganistan'Ä±n Nangarhar bölgesinde, IÅžÄ°D üyelerini hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, nükleer olmayan en büyük bombasÄ± olan GBU-43/B'ü kullanmÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±da, bölgedeki IÅžÄ°D üyelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan tünel sistemi hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

IÅžÄ°D, 2015 yÄ±lÄ±nda Afganistan ve Pakistan'Ä± da kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü 'Horasan vilayeti' adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ ve birçok saldÄ±rÄ± düzenlemiÅŸti.2016 Temmuz ayÄ±nda baÅŸkent Kabil'de gerçekleÅŸtirilen intihar eyleminde 80 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.IÅžÄ°D ayrÄ±ca, Kabil Yüksek Mahkemesi'ni hedef alan ve 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± da üstlenmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
maden ocaÄŸÄ± patlama

KÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama 18 can aldÄ±

Ã‡in'in Hunan eyaletinin YouÅŸien ilÃ§esinde bulunan bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama sonucunda 18 kiÅŸi can verdi

Angela Merkel

Angela Merkel Fransa seÃ§imlerinin kazananÄ± Macron'u tebrik etti

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Fransa'daki seÃ§imin kazananÄ± Macron'u arayarak tebrik etti

Le pen

SeÃ§imi kaybeden Le Pen'den Macron'a tebrik telefonu

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini rakibi Macron'a karÅŸÄ± kaybeden Le Pen, Emmanuel Macron'u arayarak tebrik etti