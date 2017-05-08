Fransa'da seÃ§im sonuÃ§landÄ± Emmanuel Macron ilk kez konuÅŸtu

DÃ¼n yapÄ±lan ikinci tur seÃ§imleri sonucunda FransanÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Emmanuel Macron sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan ilk konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±

SandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketlerine göre Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± seçilen Emmanuel Macron, Fransa'yÄ± yeniden birleÅŸtireceÄŸini belirterek, "Bizi bölen ÅŸeylere karÅŸÄ± mücadele edeceÄŸim." dedi.

Macron, sandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketlerinde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zafer konuÅŸmasÄ± yaptÄ±.Fransa'nÄ±n bölünmüÅŸ olduÄŸunu bildiÄŸini ifade eden Macron, bu konudaki kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, endiÅŸeyi ve ÅŸüpheyi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Macron, "Bizi bölen ÅŸeylere karÅŸÄ± mücadele edeceÄŸim." ifadesini kullandÄ±.Fransa tarihinde yeni bir sayfanÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Macron, bundan sonra da Fransa ve Avrupa'yÄ± savunmaya devam edeceÄŸini kaydetti.

Macron, terörizmle de sonuna kadar savaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande'a da desteÄŸinden dolayÄ± teÅŸekkür etti.Macron'un bu akÅŸam ilerleyen saatlerde Louvre'da seçmenleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oy sayÄ±mÄ±na iliÅŸkin verileri gelecek saatlerde açÄ±klamaya baÅŸlamasÄ±yla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.Yasal resmi sonuçlar ise Fransa Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 10 MayÄ±s'ta açÄ±klanacak.

Yeni CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n görevi 14 MayÄ±s'a kadar François Hollande'dan devralmasÄ± bekleniyor.

"Bu gece Fransa kazandÄ±"

SandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketlerine göre Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Emmanuel Macron, "Bu gece Fransa kazandÄ±." dedi.Macron, Louvre'da seçmenleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± mitinge Avrupa BirliÄŸi marÅŸÄ± eÅŸliÄŸinde geldi.KonuÅŸmasÄ±na "Herkes bize bunun mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu ama Fransa'yÄ± bilmiyorlardÄ±." diye baÅŸlayan Macron, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'e oy verenlere de saygÄ± duyduÄŸunu, önümüzdeki beÅŸ yÄ±l boyunca aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸa oy vermeye gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± onlara göstereceÄŸini kaydetti.

"Bu gece Fransa kazandÄ±." diyen Macron, önümüzdeki dönemin zor olacaÄŸÄ±nÄ±, ancak her zaman halkÄ±yla doÄŸrularÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Macron, "Sizi her türlü tehlikeden koruyacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.

"ÇabalarÄ±nÄ±zÄ± daha ileriye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m." diyen Macron, FransÄ±z Ä°htilali'nden beri Fransa'nÄ±n mottosu olan "özgürlük, eÅŸitlik ve kardeÅŸlik" için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Macron konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÅŸi Brigitte Macron ve kampanya arkadaÅŸlarÄ±yla seçmenlerini bir kez daha selamladÄ±.Mitingin sonunda Macron ve seçmenleri Fransa Milli MarÅŸÄ±'nÄ± hep beraber söyledi.Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seçimine iliÅŸkin resmi sonuçlarÄ±n Fransa Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 10 MayÄ±s'ta açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.