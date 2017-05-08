SeÃ§imi kaybeden Le Pen'den Macron'a tebrik telefonu

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini rakibi Macron'a karÅŸÄ± kaybeden Le Pen, Emmanuel Macron'u arayarak tebrik etti

Le Pen, ilk sonuçlarÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra partisinin seçim merkezinde açÄ±klama yaptÄ±. Rakibi Macron'u arayarak tebrik ettiÄŸini söyleyen Le Pen, seçimin ikinci turundan tarihi bir sonucun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Bana oyunu ve güvenini veren 11 milyon FransÄ±z'a teÅŸekkür ediyorum. Bu sonuçla FransÄ±z halkÄ±, yurtseverler birliÄŸini birinci muhalif güç olarak göstermiÅŸtir." diye konuÅŸan Le Pen, ikinci turda kendisine destek veren AyaÄŸa Kalk Fransa (DLF) lideri Nicolas Dupunt-Aignan'a da teÅŸekkür etti.

Bu sonuçlarla küreselciler ve yurtseverler arasÄ±nda geniÅŸ boyutlu bir siyasi oluÅŸumun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Le Pen, haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seçimlerde de mücadelenin baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Marine Le Pen, siyasi arenada derin deÄŸiÅŸimi hedeflediÄŸini belirterek tüm yurtseverleri bu yeni oluÅŸuma destek vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France 2 televizyonunun hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± anketlere göre, YürüyüÅŸ Hareketi lideri 39 yaÅŸÄ±ndaki Macron oylarÄ±n yüzde 65,1'ini alarak rakibi Le Pen'i geride bÄ±raktÄ±. Le Pen yüzde 34,9'da kaldÄ±.

Yasal resmi sonuçlar, Fransa Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 10 MayÄ±s'ta açÄ±klanacak.Yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi 14 MayÄ±s'a kadar François Hollande'dan devralmasÄ± bekleniyor.