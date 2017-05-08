Angela Merkel Fransa seÃ§imlerinin kazananÄ± Macron'u tebrik etti

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Fransa'daki seÃ§imin kazananÄ± Macron'u arayarak tebrik etti

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, BaÅŸbakan Angela Merkel'in, Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin galibi Emmanuel Macron ile telefonda görüÅŸtüÄŸünü bildirdi.

Merkel'in seçim zaferinden dolayÄ± Macron'u kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Seibert ayrÄ±ca Merkel'in, seçim kampanyasÄ±nda birleÅŸik ve dünyaya açÄ±k bir Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) yana olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Macron'u takdir ettiÄŸini kaydetti.Seibert, "Åžansölye Merkel, geleneksel yakÄ±n Alman-FransÄ±z dostluÄŸunun ruhuna uygun yeni cumhurbaÅŸkanÄ± ile güvene dayalÄ± iÅŸ birliÄŸinden memnuniyet duyacak." ifadesini kullandÄ±.

"Almanya güçlü bir Fransa'ya ihtiyaç duyuyor"

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Macron'u tebrik ederek, Almanya'nÄ±n iyi ve güvenilir partner olarak yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ±nda duracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.AçÄ±klamasÄ±nda, "FransÄ±z seçmenlerinin çoÄŸunluÄŸunun dünyaya açÄ±k olmaktan, birleÅŸik Avrupa'dan ve Almanya ile yakÄ±n ve dostane iÅŸ birliÄŸinden yana karar vermelerinden memnunum." ifadesine yer veren Steinmeier, iki ülkenin büyük sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ve bu sorunlarÄ±n üstesinden birlikte geleceÄŸini bildirdi.Steinmeier, "Almanya güçlü bir Fransa'ya ihtiyaç duyuyor ve bunu istiyor. Almanya ve Fransa'nÄ±n gelecek yÄ±llarda yakÄ±n, güvene dayalÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±ndan umutluyum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.