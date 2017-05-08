Ana Sayfa | DÃœNYA 08/05/2017 09:57

KÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama 18 can aldÄ±

maden ocaÄŸÄ± patlama

Ã‡in'in Hunan eyaletinin YouÅŸien ilÃ§esinde bulunan bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama sonucunda 18 kiÅŸi can verdi

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin YouÅŸien ilçesinde bulunan kömür madeninde gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n neden olduÄŸu patlamada 18 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Patlama esnasÄ±nda 55 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± madende kurtarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma sonucu ulaÅŸÄ±lan 37 madenci, bölgedeki hastanelere sevk edildi.Kazada sorumluluÄŸu olduÄŸundan ÅŸüphenilen kiÅŸileri gözaltÄ±na alan güvenlik birimleri, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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