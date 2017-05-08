BÃ¼yÃ¼k ÅŸok o Ã¼lke sular altÄ±nda kaldÄ±

Kanada'nÄ±n bazÄ± eyaletlerinde son 100 yÄ±lÄ±n en ÅŸiddetli yaÄŸmuru etkili oldu. Ãœlke adeta sular altÄ±nda kaldÄ±

Kanada’nÄ±n Ontario, Quebec, New Brunswick ve British Columbia eyaletlerinde son 100 yÄ±lda kaydedilen en ÅŸiddetli yaÄŸmurlar etkili oluyor.Quebec Halk GüvenliÄŸi BakanÄ± Martin Coiteux, eyalette 146 kentin sel baskÄ±nlarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken, Montreal ve Gatineau kentlerinde 20 yÄ±l aradan sonra ilk kez olaÄŸanüstü hal ilan edildi.Quebec eyaletindeki sel baskÄ±nlarÄ±na maruz kalan halka yardÄ±m için çalÄ±ÅŸan polis ve itfaiye ekiplerine yardÄ±m etmek üzere bölgeye 1650 asker sevk edildi.Montreal’de bin 520 kiÅŸi, evleri yaÅŸanamaz hale geldiÄŸi için tahliye edilerek, geçici barÄ±nma yerlerine yerleÅŸtirildiler.

Resmi daireler kapalÄ±

Sel felaketinin etkili olduÄŸu Quebec'te federal ve eyalet bazÄ±ndaki tüm resmi kurumlar ve okullar tatil edilirken, hastanelerde de acil vakalar dÄ±ÅŸÄ±nda ameliyat ve müdahaleler yapÄ±lamÄ±yor. Montreal ve bölgesindeki birçok anayol da sel nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± bulunuyor. Eyalet yetkilileri, halkÄ± ulaÅŸÄ±ma açÄ±k yollar hakkÄ±nda bilgilendirirken, çok gerekli olmadÄ±kça bu yollara da çÄ±kÄ±lmamasÄ±nÄ± tavsiye ediyorlar.Kanada’nÄ±n federal baÅŸkenti Ottawa’da da 310 evin sel baskÄ±nÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, BaÅŸbakan Justin Trudeau’nun hafta içinde felaket bölgesi Montreal’e gitmesi bekleniyor.

2 kiÅŸi toprak kaymasÄ±nda kayboldu

Öte yandan British Columbia eyaletindeki aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar sonrasÄ± meydana gelen toprak kaymasÄ±nda da 2 kiÅŸi kayboldu.