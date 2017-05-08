Fransa'da sÄ±fÄ±r beden mankenler artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmayacak

Fransa'daki son dÃ¼zenlemeye gÃ¶re saÄŸlÄ±klÄ± vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼leri olmayan ve sÄ±fÄ±r beden olan mankenler artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmayacak

Fransa'da saÄŸlÄ±klÄ± vücut ölçülerine sahip olmayan ve "sÄ±fÄ±r beden" olarak tarif edilen ölçülerdeki mankenler artÄ±k çalÄ±ÅŸamayacak.Resmi gazetede yayÄ±mlanan düzenlemeye göre, Fransa'da bir mankeni, saÄŸlÄ±klÄ± vücut ölçülerinde olduÄŸuna iliÅŸkin doktor raporu bulunmadan çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverene 75 bin avroya kadar para ve altÄ± aya kadar hapis cezasÄ± verilebilecek.Fransa Ulusal Meclisi tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda kabul edilen yasanÄ±n yürürlüÄŸe girmesiyle anoreksia nevrosa olarak bilinen yeme bozukluÄŸu gibi hastalÄ±klarÄ±n önüne geçilmesi planlanÄ±yor.Yasa ayrÄ±ca dergi ve gazetelerde yer alan model fotoÄŸraflarÄ±nda mankenlerin vücut ölçülerini zayÄ±f gösterecek bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± halinde, fotoÄŸraflar üzerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ibaresinin fotoÄŸrafÄ±n kenarÄ±na eklenmesini de öngörüyor.Düzenlemenin moda etkinlikleri ile bilinen Paris'te bu etkinliklerin maliyetlerini artÄ±racaÄŸÄ± tahmin ediliyor.