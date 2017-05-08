Ana Sayfa | DÃœNYA 08/05/2017 21:26

Fransa'da sÄ±fÄ±r beden mankenler artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmayacak

fransa

Fransa'daki son dÃ¼zenlemeye gÃ¶re saÄŸlÄ±klÄ± vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼leri olmayan ve sÄ±fÄ±r beden olan mankenler artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmayacak

Fransa'da saÄŸlÄ±klÄ± vücut ölçülerine sahip olmayan ve "sÄ±fÄ±r beden" olarak tarif edilen ölçülerdeki mankenler artÄ±k çalÄ±ÅŸamayacak.Resmi gazetede yayÄ±mlanan düzenlemeye göre, Fransa'da bir mankeni, saÄŸlÄ±klÄ± vücut ölçülerinde olduÄŸuna iliÅŸkin doktor raporu bulunmadan çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverene 75 bin avroya kadar para ve altÄ± aya kadar hapis cezasÄ± verilebilecek.Fransa Ulusal Meclisi tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda kabul edilen yasanÄ±n yürürlüÄŸe girmesiyle anoreksia nevrosa olarak bilinen yeme bozukluÄŸu gibi hastalÄ±klarÄ±n önüne geçilmesi planlanÄ±yor.Yasa ayrÄ±ca dergi ve gazetelerde yer alan model fotoÄŸraflarÄ±nda mankenlerin vücut ölçülerini zayÄ±f gösterecek bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± halinde, fotoÄŸraflar üzerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ibaresinin fotoÄŸrafÄ±n kenarÄ±na eklenmesini de öngörüyor.Düzenlemenin moda etkinlikleri ile bilinen Paris'te bu etkinliklerin maliyetlerini artÄ±racaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Rajgauri Pawar

Ne Stephen Hawking ne Albert Einstein iÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±

Ä°ngiltere'nin Cheshire idari bÃ¶lgesinde, yapÄ±lan IQ testleri sonucu dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±nÄ±n Hint asÄ±llÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Rajgauri Pawar isimli kÄ±z Ã§ocuÄŸu olduÄŸu bildirildi

somali

FlaÅŸ Somali'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda en az 13 Ã¶lÃ¼ var

Somali'de iÅŸlek bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda meydana gelen iki ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda en az 13 kiÅŸi can verdi

Lavrov ve Tillerson

Sergey Lavrov ile Tillerson arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile ABD'de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek