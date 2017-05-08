Sergey Lavrov ile Tillerson arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile ABD'de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Lavrov'un 9-11 MayÄ±s tarihlerinde ABD'ye gideceÄŸi ve bir dizi ziyaret gerçekleÅŸtireceÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada "10 MayÄ±s'ta Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson arasÄ±nda Washington'da görüÅŸme gerçekleÅŸtirilmesi ve görüÅŸmede taraflarÄ±n ikili iliÅŸkilerdeki güncel konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± gündemdeki ana konularÄ± ele almasÄ± planlanÄ±yor" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya göre Lavrov ziyaret kapsamÄ±nda daha sonra da Fairbanks'ta gerçekleÅŸtirilecek Arktik Konseyi bakanlar toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.