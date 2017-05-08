Ana Sayfa | DÃœNYA 08/05/2017 22:00

FlaÅŸ Somali'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda en az 13 Ã¶lÃ¼ var

somali

Somali'de iÅŸlek bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda meydana gelen iki ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda en az 13 kiÅŸi can verdi

Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, baÅŸkent MogadiÅŸu'da  Somalili gurbetçilerin uÄŸrak yeri olan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± aracÄ±n  infilak etmesi sonucu en az 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.YaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama  sÄ±rasÄ±nda restoranda çok sayÄ±da müÅŸteri olduÄŸunu aktardÄ±.SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henüz üstlenen olmadÄ±.Öte yandan, ülkenin güneyindeki Åžebili es-Sufle bölgesinde güvenlik  noktasÄ±nÄ± hedef alan bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucu 3 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 5'inin  yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AA muhabirine açÄ±klama yapan bölgedeki askeri yetkilerden Ä°smail Eden,  kontrol noktasÄ± yakÄ±nÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n infilak ettiÄŸini belirtti.Patlamada 3 askerin öldüÄŸünü, 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eden,  yaralÄ±larÄ±n baÅŸkent MogadiÅŸu'daki en yakÄ±n hastanelere nakledildiÄŸini söyledi.SaldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü EÅŸ-Åžebab'Ä±n üstlendiÄŸi kaydedildi.Somali'de 2004'te kurulan Åžebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazÄ± köy  ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt, baÅŸta baÅŸkent MogadiÅŸu olmak  üzere çeÅŸitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarÄ±nÄ± ve güvenlik güçlerini hedef  alan saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtiriyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Rajgauri Pawar

Ne Stephen Hawking ne Albert Einstein iÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±

Ä°ngiltere'nin Cheshire idari bÃ¶lgesinde, yapÄ±lan IQ testleri sonucu dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±nÄ±n Hint asÄ±llÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Rajgauri Pawar isimli kÄ±z Ã§ocuÄŸu olduÄŸu bildirildi

Lavrov ve Tillerson

Sergey Lavrov ile Tillerson arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson ile ABD'de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

fransa

Fransa'da sÄ±fÄ±r beden mankenler artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmayacak

Fransa'daki son dÃ¼zenlemeye gÃ¶re saÄŸlÄ±klÄ± vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼leri olmayan ve sÄ±fÄ±r beden olan mankenler artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmayacak