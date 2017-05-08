FlaÅŸ Somali'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda en az 13 Ã¶lÃ¼ var

Somali'de iÅŸlek bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda meydana gelen iki ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda en az 13 kiÅŸi can verdi

Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, baÅŸkent MogadiÅŸu'da Somalili gurbetçilerin uÄŸrak yeri olan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± aracÄ±n infilak etmesi sonucu en az 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.YaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama sÄ±rasÄ±nda restoranda çok sayÄ±da müÅŸteri olduÄŸunu aktardÄ±.SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henüz üstlenen olmadÄ±.Öte yandan, ülkenin güneyindeki Åžebili es-Sufle bölgesinde güvenlik noktasÄ±nÄ± hedef alan bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucu 3 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 5'inin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AA muhabirine açÄ±klama yapan bölgedeki askeri yetkilerden Ä°smail Eden, kontrol noktasÄ± yakÄ±nÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n infilak ettiÄŸini belirtti.Patlamada 3 askerin öldüÄŸünü, 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eden, yaralÄ±larÄ±n baÅŸkent MogadiÅŸu'daki en yakÄ±n hastanelere nakledildiÄŸini söyledi.SaldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü EÅŸ-Åžebab'Ä±n üstlendiÄŸi kaydedildi.Somali'de 2004'te kurulan Åžebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazÄ± köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt, baÅŸta baÅŸkent MogadiÅŸu olmak üzere çeÅŸitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarÄ±nÄ± ve güvenlik güçlerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtiriyor.