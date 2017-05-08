Ne Stephen Hawking ne Albert Einstein iÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±

Ä°ngiltere'nin Cheshire idari bÃ¶lgesinde, yapÄ±lan IQ testleri sonucu dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±nÄ±n Hint asÄ±llÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Rajgauri Pawar isimli kÄ±z Ã§ocuÄŸu olduÄŸu bildirildi

YapÄ±lan testlerde 162 puan alan Pawar, ünlü bilim insanlarÄ± Stephen Hawking ve Albert Einstein'Ä± geride bÄ±raktÄ±. Pawar'Ä±n Manchester Üniversitesinde bilim insanÄ± olan babasÄ± Dr. Surajkumar Pawar sonuçlara iliÅŸkin, "KÄ±zÄ±m böyle bir sonuç elde eden en genç insan oldu" dedi.

Rajgauri Pawar'a yüksek IQ'lu kiÅŸilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz Mensa TopluluÄŸu'na üyelik teklifi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. IQ testlerinde dahilik sÄ±nÄ±r puanÄ± 140 olup, bu rekoru Albert Einstein ve Stephen Hawking 160 puan alarak kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi yeni rekorun sahibi, testlerden 162 puan alan Rajgauri Pawar oldu.