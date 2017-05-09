Ana Sayfa | DÃœNYA 09/05/2017 08:23

Paris'te terÃ¶r korkusu Kuzey GarÄ± tahliye edildi

Paris terÃ¶r

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki Kuzey GarÄ± (Gare du Nord), gece yarÄ±sÄ± yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±narak tahliye edildi

BFM televizyon kanalÄ±, Valenciennes bölgesinden gelen trende polis tarafÄ±ndan aranan üç kiÅŸinin bulunduÄŸu istihbaratÄ± üzerine güvenlik güçlerinin garÄ± tahliye ettiÄŸini ve bölgede yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Yine yoÄŸun güvenlik önlemleri çerçevesinde, Ä°ngiltere, Belçika ve Hollanda'ya seferlerin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gardan metro ve otobüs istasyonlarÄ±na geçiÅŸ bir süreliÄŸine kapatÄ±ldÄ±.Gar, yaklaÅŸÄ±k iki saat kapalÄ± tutulduktan sonra kademeli olarak yeniden hizmete açÄ±ldÄ±.

Özel teçhizatlÄ± terörle mücadele birimlerinin görüntülerini paylaÅŸan FransÄ±z televizyon kanalÄ±, baÅŸkentin en yoÄŸun garÄ±ndaki olaÄŸanüstü polis hareketliliÄŸinin yolcular arasÄ±nda kÄ±sa süreli paniÄŸe yol açtÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.Ülkede geçen pazar günü ikinci turu yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi dolayÄ±sÄ±yla güvenlik önlemleri en üst seviyeye çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Fransa'da 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±ndan bu yana yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±larÄ±nda 230'dan fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 14 KasÄ±m 2015'te ilan edilen olaÄŸanüstü hal ise 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Brigitti Macron

Fransa'nÄ±n First Lady'si yeni CumhurbaÅŸkanÄ±ndan daha Ã§ok konuÅŸuluyor

Fransa'nÄ±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Emmanuel Macron'un eÅŸi Brigitti Macron ile arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§mÄ±yor

Rajgauri Pawar

Ne Stephen Hawking ne Albert Einstein iÅŸte dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±

Ä°ngiltere'nin Cheshire idari bÃ¶lgesinde, yapÄ±lan IQ testleri sonucu dÃ¼nyanÄ±n en zeki insanÄ±nÄ±n Hint asÄ±llÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Rajgauri Pawar isimli kÄ±z Ã§ocuÄŸu olduÄŸu bildirildi

somali

FlaÅŸ Somali'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda en az 13 Ã¶lÃ¼ var

Somali'de iÅŸlek bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda meydana gelen iki ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda en az 13 kiÅŸi can verdi