Fransa'nÄ±n First Lady'si yeni CumhurbaÅŸkanÄ±ndan daha Ã§ok konuÅŸuluyor

Fransa'nÄ±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Emmanuel Macron'un eÅŸi Brigitti Macron ile arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§mÄ±yor

Fransa'nÄ±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ülkenin en genç CumhurbaÅŸkanÄ± oldu. Ama onun kadar konuÅŸulan bir diÄŸer ÅŸey ise Fransa'nÄ±n yeni First Lady'si.

Kendisinden 24 yaÅŸ büyük olan lise öÄŸretmeni Brigitte Macron artÄ±k her ÅŸeyiyle dünya basÄ±nÄ±n gündeminde. Macron henüz 14 yaÅŸÄ±ndayken tanÄ±ÅŸan ikili 2007 yÄ±lÄ±nda evlendi. 3 çocuk ve 7 torun sahibi Brigitti Macron'un giyim tarzÄ± da genç eÅŸine uyumlu olarak son derece spor. Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi Macron'un yaÅŸÄ±ndan genç görünmek için uyguladÄ±ÄŸÄ± yöntemleri estetik uzmanlarÄ±na sordu. Uzmanlara göre Macron'un genç görünmesinin sÄ±rlarÄ±...

Yüzünde botox olan Macron'un yanak dolgusu ve burun estetiÄŸi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor. DiÅŸleri de sonradan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan Macron'un saçlarÄ±nda ekleme var. Genç tarzda ve spor kÄ±yafetler tercih etmesi onun daha genç görünmesine katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Estetik uzmanÄ± Dr. Julian de Silva, "Macron genç görünmek için çok uÄŸraÅŸÄ±yor ve bu sayede olduÄŸundan 10 yaÅŸ daha genç görünüyor" ifadelerini kullandÄ±. Pariste yaÅŸayan sanat direktörü Delphine de Canecaude ise "O bir rock yÄ±ldÄ±zÄ± gibi her ÅŸeye cesaret ediyor. Ben de 63 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ama mini etek ve bu kadar yüksek topuklu ayakkabÄ± giymem, deri ceketleri ve kolsuz etekleriyle çok cesur" dedi.