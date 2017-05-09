Ana Sayfa | DÃœNYA 09/05/2017 11:52

DAEÅž Rus istihbarat yetkilisini infaz etti iddiasÄ±

Rus istihbarat yetkilisi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in yakaladÄ±ÄŸÄ± bir Rus istihbarat yetkilisi Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan infaz edildi

Reuters, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n terör örgütü DEAÅž'Ä±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kafa kesme görüntülerine iliÅŸkin resmi bir açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. 12 dakikalÄ±k videoda siyah giyinmiÅŸ bir DEAÅž militanÄ±nÄ±n Rusça konuÅŸtuÄŸu görülüyor. Görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ±, Rusya'nÄ±n 1945'te Nazi AlmanyasÄ±'na karÅŸÄ± zaferini kutladÄ±ÄŸÄ± 9 MayÄ±s'a denk getirilmesinin bir mesaj anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Videoda konuÅŸan siyah giyimli ÅŸahÄ±s, Rus görevliyi kastederek, "Bu aptal kendi devletinin yakalanmasÄ± durumunda onu terk etmeyeceÄŸi vaatlerini inandÄ±" ifadesini kullanÄ±yor. 

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