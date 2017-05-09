Hafta sonuna dikkat MayÄ±s ayÄ±nda Haziran sÄ±caklarÄ± geliyor

Akdeniz Ã¼zerinden gelecek sÄ±cak hava kÃ¼tlesi nedeniyle hafta sonu yurdun bazÄ± illerinde hava sÄ±caklÄ±k deÄŸerleri yÃ¼kselecek

SÄ±caklÄ±k deÄŸerlerinin Bursa ve BalÄ±kesir'de 33, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da da 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.Meteoroloji 2. Bölge MüdürlüÄŸü Bölge Tahmin Merkezi Sorumlusu RÄ±za Seven, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sorumluluklarÄ±nda bulunan illerden BalÄ±kesir ve Çanakkale'nin hafta sonunda Akdeniz'den gelen sÄ±cak hava kütlesinin etkisine gireceÄŸini söyledi.BalÄ±kesir'de hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cuma günü 30, cumartesi ise 33 derece beklendiÄŸini vurgulayan Seven, pazar günü de 30 derece civarlarÄ±nda tahmin edildiÄŸini kaydetti.

"Mevsim normallerinin üstünde"

Seven, BalÄ±kesir'de en sÄ±cak günün cumartesi olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çÄ±kacak hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±. Çanakkale'de ise cuma günü en yüksek 25, cumartesi 26, pazar günü de 25 derece dolaylarÄ±nda olacak. Çanakkale'de de deniz ve boÄŸaz etkisi nedeniyle yükselme görülecek. Güney ve iç kesimlerde Ä±sÄ±nma daha fazla olduÄŸu için böyle sÄ±caklÄ±k farklÄ±lÄ±klarÄ± olabiliyor. Çanakkale'nin uzun yÄ±llar sÄ±caklÄ±k ortalamasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ortalama bu dönemde 21 dereceymiÅŸ. Hafta sonu 26-27 derecelere ulaÅŸacaÄŸÄ±na göre bu bölgede de 5-6 derece mevsim normallerinin üzerine çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Özellikle BalÄ±kesir ve Çanakkale'de cumartesi günü mevsim normallerinin üzerinde bir sÄ±cak hava yaÅŸanacak."

"Lodos etkili olacak"

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler de hafta sonunda mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± beklendiÄŸini vurgulayarak, "Özellikle cumartesi sÄ±cak olacak. Bursa'da 33 dereceye ulaÅŸacak hava sÄ±caklÄ±klarÄ±, EskiÅŸehir'de 29, Kütahya ve Bilecik'te 31 dereceyi görecek. MayÄ±sta haziran sÄ±caklarÄ± yaÅŸanacak." dedi.