SÃ¼permarkete yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Tayland'da bir sÃ¼permarkete yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 67'ye yÃ¼kseldi

Tayland'Ä±n Pattani eyaletindeki Big C adlÄ± süpermarkette gerçekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralÄ± sayÄ±sÄ± 67'ye yükseldi.Pattani'de gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da süpermarkette iki patlama meydana geldi. Olayda ilk patlama binanÄ±n içinde meydana geldi. BinanÄ±Ä±n bazÄ± bölümlerinin alev almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra ise ikinci patlama meydana geldi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 67'ye yükseldi. Olayda ölü olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Yaralananlar ise Pattani Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AynÄ± zamanda baÅŸka bir süpermarket önünde ÅŸüpheli bir paket bulunduÄŸu, paketin içindeki bombanÄ±n imha edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. UNICEF Tayland Temsilcisi, çocuklarÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ÇocuklarÄ±n bu ÅŸekilde etkilenmesinin kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.