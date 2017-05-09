Ä°stanbul'daki tarihi eserler erguvana bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden (Ä°BB) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼nden itibaren 26 MayÄ±s'a kadar sÃ¼recek etkinliklerde, erguvan rengi ÅŸehrin seÃ§kin tarihi eserlerine de Ä±ÅŸÄ±k olarak yansÄ±dÄ±

Etkinlikte, Galata Kulesi, BeyazÄ±t YangÄ±n Kulesi, Tophane ÇeÅŸmesi ve III. Ahmet ÇeÅŸmesi gibi Ä°stanbul'un sembolü olan tarihi eserler erguvan renklerine büründü.Dünden itibaren erguvan rengine bürünen ÅŸehrin nadide eserleri, etkinliklerin son günü olan 26 MayÄ±s'a kadar erguvanÄ± yansÄ±tacak.