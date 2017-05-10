ABD BaÅŸkanÄ± Trump FBI BaÅŸkanÄ±nÄ± kovdu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n FBI BaÅŸkanÄ± James Comey'i gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Beyaz Saray'dan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, "Bugün, BaÅŸkan Donald Trump, FBI BaÅŸkanÄ± James Comey'e görevine son verildiÄŸini bildirdi" denildi.

Sürpriz hamle, Comey'nin geçtiÄŸimiz hafta yapÄ±lan Kongre oturumu sÄ±rasÄ±nda Hillary Clinton'Ä±n elektronik postalarÄ± hakkÄ±nda "hatalÄ± bilgi" verdiÄŸinin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi.James Comey, Trump'Ä±n seçim kampanyasÄ± yetkililerinin Rusya iliÅŸkisini içeren iddialar üzerine açÄ±lan soruÅŸturmayÄ± da yürütüyordu.

Comey'nin kovulduÄŸunu, FBI ajanlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda önüne uzatÄ±lan bir nottan öÄŸrendiÄŸi bildirildi.

56 yaÅŸÄ±ndaki James Comey'in, dört yÄ±l önce atandÄ±ÄŸÄ± bu pozisyonda normal ÅŸartlar altÄ±nda altÄ± yÄ±lÄ± daha vardÄ±.

'FBI'Ä± etkili bir ÅŸekilde yönetmeye yetkin deÄŸilsin'

Donald Trump, Comey'e gönderdiÄŸi ve iÅŸine son verildiÄŸini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± mektubunda, bu tasarrufta Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n tavsiyesinin rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Trump'Ä±n Comey'e gönderdiÄŸi mektupta, "FBI'Ä± etkili bir ÅŸekilde yönetmeye yetkin deÄŸilsin" ifadesi yer aldÄ±.

Comey, Clinton tarafÄ±ndan yenilginin sorumlusu olarak gösterilmiÅŸti

Görevden alÄ±nan FBI BaÅŸkanÄ± James Comey'nin ismi, Clinton ve Trump arasÄ±ndaki seçim yarÄ±ÅŸÄ±nda iki kez gündeme gelmiÅŸti.

Comey, önce Temmuz ayÄ±nda daha sonra da seçimlere az bir süre kala Ekim ayÄ± sonunda Hillary Clinton'Ä±n elektronik postalarÄ±nÄ±n soruÅŸturulduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

3 MayÄ±s'ta Amerikan Senatosu'nun Adalet Komisyonu önüne çÄ±kan James Comey, Clinton kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸ yöneticisi olan Huma Abedin'in "yüzbinlerce gizli yazÄ±ÅŸmayÄ±" eÅŸine ilettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak söz konusu elektronik postalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ancak "bir avuç" olduÄŸu ve çoÄŸunun gizlilik öÄŸesi içermediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Comey, Hillary Clinton tarafÄ±ndan seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmiÅŸti.

Cumhuriyetçiler ne düÅŸünüyor ?

Senato Ä°stihbarat Komisyonu'nun baÅŸÄ± olan Richard Burr, Comey'nin görevden alÄ±nmasÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Zamanlama ve neden konusu beni düÅŸündürdü" dedi.

Michigan eyaletinden muhafazakar Kongre üyesi Justin Amash ise, Rusya iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere baÄŸÄ±msÄ±z bir komisyon kurulmasÄ± için plan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Amash, Trump'Ä±n görevden alma mektubunda yer alan ve Trump'Ä±n kendisinin soruÅŸturma altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten cümleyi ise "acaip" olarak tanÄ±mladÄ±.

Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ±n üstü kapatÄ±lmaya mÄ± çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor ? BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher'in analizi

Donald Trump ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n üst düzey yetkilileri, James Comey'nin kovulmasÄ±nÄ±, Hillary Clinton'Ä±n elektronik postalarÄ± ile ilgili soruÅŸturmada çuvallamasÄ± üzerinden paketledi. Üstelik bunu yaparken kullandÄ±klarÄ± dil de Clinton taraftarlarÄ±nÄ±n bile destekleyebileceÄŸi türdendi.

Ancak açÄ±k konuÅŸmak gerekirse, demokratlar bunu yutmuyor. Clinton gerekçesiyle sis perdesi yaratÄ±lmak istendiÄŸini, asÄ±l amacÄ±n Trump'a yakÄ±n isimlerlerin Rusya iliÅŸkisi iddialarÄ±na yönelik baÅŸlatÄ±lan FBI soruÅŸturmasÄ±nÄ± kapatmak olduÄŸunu düÅŸünüyorlar.

Demokratlar, bundan sonra en azÄ±ndan, bu iddialarla ilgili baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± isteÄŸini yüksek sesle dile getirecektir. Ve dahasÄ± bazÄ± Cumhuriyetçiler de buna destek verme eÄŸiliminde olacaktÄ±r. BaÅŸkan Trump'Ä±n Comey'e görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± mektubunda, "kendisinin soruÅŸturma altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±" cümlesine yer vermesi de amacÄ±na hizmet etmiÅŸe benzemiyor.

Demokratlar ÅŸimdiden, Comey'e, görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada soruÅŸturmanÄ±n hangi aÅŸamada olduÄŸunu Kongre önünde açÄ±klamasÄ± için feryada baÅŸladÄ±.

Trump yönetimi devraldÄ±ktan hemen sonra FBI BaÅŸkanÄ± Comey ile Beyaz Saray'da bir etkinliklte el sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve "benden daha ünlü hale geldi" demiÅŸti. O gün için abartÄ± olan bu ifade artÄ±k o kadar da abartÄ± gibi gelmiyor kulaÄŸa.,

Kaynak: BBC Türkçe