Donald Trump Rus Bakan Lavrov'u Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlayacak

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergei Lavrov, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Oval Ofis'te Türkiye saati ile 16:30'da gerçekleÅŸecek olan görüÅŸme, Trump'Ä±n göreve baÅŸladÄ±ktan sonra bir Rus devlet yetkilisi ile yapacaÄŸÄ± en üst düzey buluÅŸma olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor.4 yÄ±l sonra ilk kez Washington'Ä± ziyaret eden Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, ABD'li meslektaÅŸÄ± Rex Tillerson ile de bir araya gelecek.GörüÅŸmeler Amerika'da Rusya eksenli devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hararetlendiÄŸi bir zamana denk gelmesi açÄ±sÄ±ndan da önem taÅŸÄ±yor.

Lavrov'un Washington ziyaretinde Türkiye, Ä°ran ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan "Suriye'deki çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgeleri" anlaÅŸmasÄ±nÄ±n da gündeme gelmesi bekleniyor.Oval Ofis'te Türkiye saati ile 16:30'da gerçekleÅŸecek olan görüÅŸme, Trump'Ä±n göreve baÅŸladÄ±ktan sonra bir Rus devlet yetkilisi ile yapacaÄŸÄ± en üst düzey buluÅŸma olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

4 yÄ±l sonra ilk kez Washington'Ä± ziyaret eden Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, ABD'li meslektaÅŸÄ± Rex Tillerson ile de bir araya gelecek.

GörüÅŸmeler Amerika'da Rusya eksenli devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hararetlendiÄŸi bir zamana denk gelmesi açÄ±sÄ±ndan da önem taÅŸÄ±yor.

Lavrov'un Washington ziyaretinde Türkiye, Ä°ran ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan "Suriye'deki çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgeleri" anlaÅŸmasÄ±nÄ±n da gündeme gelmesi bekleniyor.