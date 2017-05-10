Le Pen ailesinde deprem o isim siyaseti bÄ±raktÄ±

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kaybeden Marine Le Pen'in yeÄŸenei siyaseti bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in yeÄŸeni 27 yaÅŸÄ±ndaki Marion Marechal-Le Pen siyaseti bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Le Parisien gazetesine açÄ±klamalarda bulunan aynÄ± zamanda Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in torunu olan Marion Marechal-Le Pen, kiÅŸisel bir seçim yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve politikayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Partinin Ulusal Meclis'teki iki milletvekilinden biri ve Fransa'nÄ±n en genç milletvekili ünvanÄ±na sahip olan Marion Marechal-Le Pen, cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminde ikinci tura kalarak büyük bir baÅŸarÄ± elde eden ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n oylarÄ±nÄ± babasÄ±nÄ±n siyaset sahnesinde olduÄŸu döneme göre neredeyse iki katÄ±na çÄ±karan Marine Le Pen'in mirasçÄ±sÄ± olarak görülüyordu.

Gazetenin haberinde, Marine Le Pen'in olayÄ± öÄŸrenmesinin ardÄ±ndan, "Marion'un seçimine saygÄ± duyuyorum. Siyasi hayatÄ±n ne kadar zor olabileceÄŸini biliyorum." ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Marine Le Pen, cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, eÄŸer cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanÄ±rsa yeÄŸeni Marion Marechal-Le Pen'e kabinesinde yer vermeyeceÄŸini bildirmiÅŸti.