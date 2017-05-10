Messi'ye benzediÄŸi iÃ§in tutuklandÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Messi'ye benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken Reza Parastesh isimli vatandaÅŸ yoÄŸun ilgiye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ä°ran'da tutuklandÄ±

Ä°ran’da Messi’ye olan benzerliÄŸi ile bir anda gündeme oturan Reza Parastesh, kaos oluÅŸturduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sorgulanan Ä°ranlÄ± Messi bir süre sonra serbest kaldÄ±.

Messi gibi sakal bÄ±rakan ve futbol konusundaki yeteneklerini geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki Parastesh yoÄŸun ilgi yüzünden karakolluk oldu.

Ä°ran'Ä±n Hamedan ÅŸehrinde Ä°ranlÄ± Messi'yi gören ve selfie çekmek isteyen kalabalÄ±k nedeniyle olay yerine intikal eden polis, Parastesh'i gözaltÄ±na alarak otomobiline de el koydu. Ä°ranlÄ± Messi, bir süre gözaltÄ±nda tutulduktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.