Ana Sayfa | DÃœNYA 10/05/2017 11:31

Havai fiÅŸekler bu defa dehÅŸet saÃ§tÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

meksika haberleri

Meksika'da 2 gÃ¼n Ã¶nce meydana gelen olayda bir evde depolanan havai fiÅŸekler patlayÄ±nca Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±

Meksika'nÄ±n Puebla eyaletinin Chilcotla ÅŸehrinde pazartesi gecesi gerçekleÅŸen olayda 30 kiÅŸi de yaralanÄ±rken, patlamanÄ±n sebebinin evde depolanan havai fiÅŸekler olduÄŸu belirtildi.Puebla eyaleti üst düzey yetkilisi Diodoro Carrasco, yasalara raÄŸmen havai fiÅŸek gibi maddelerin evde depolanmasÄ±nÄ±n önüne geçilemediÄŸini kaydetti.GeçtiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda Meksiko City’de bir havai fiÅŸek dükkanÄ±nda meydana gelen patlamada da 35 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

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