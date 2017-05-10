Havai fiÅŸekler bu defa dehÅŸet saÃ§tÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Meksika'da 2 gÃ¼n Ã¶nce meydana gelen olayda bir evde depolanan havai fiÅŸekler patlayÄ±nca Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±

Meksika'nÄ±n Puebla eyaletinin Chilcotla ÅŸehrinde pazartesi gecesi gerçekleÅŸen olayda 30 kiÅŸi de yaralanÄ±rken, patlamanÄ±n sebebinin evde depolanan havai fiÅŸekler olduÄŸu belirtildi.Puebla eyaleti üst düzey yetkilisi Diodoro Carrasco, yasalara raÄŸmen havai fiÅŸek gibi maddelerin evde depolanmasÄ±nÄ±n önüne geçilemediÄŸini kaydetti.GeçtiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda Meksiko City’de bir havai fiÅŸek dükkanÄ±nda meydana gelen patlamada da 35 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.