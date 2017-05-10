Ana Sayfa | DÃœNYA 10/05/2017 16:01

BirleÅŸmiÅŸ Milletler uyardÄ± siviller tehdit altÄ±nda

BirleÅŸmiÅŸ Milletler

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Irak Kuvvetleri ve DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yeni bir cephe aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¶lgede yaÅŸayan sivillerin tehdit altÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

 BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ailelerin, Musul'un kuzeydoÄŸusundaki Badoush'da yeni kurulan toplanma noktasÄ±na ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. BM, Ekim ayÄ±ndan bu yana sivil halka 2.6 milyon gÄ±da ve temel ihtiyaçlarÄ±n saÄŸlanabileceÄŸi yardÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. AyrÄ±ca su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± gidermek için Musul'a 3.1 milyon litre su götürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±. Nisan ayÄ±nda ise 2.3 milyon litre su ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bölgede yaÅŸanan travmalar ve kaza oranlarÄ± konusunda da endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti. SaÄŸlÄ±k ekipleri, 17 Ekim'den bu yana Musul'daki hastanelere 12 binden fazla kiÅŸinin sevk edildiÄŸini bildirdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Bu kiÅŸilerin yarÄ±sÄ±nÄ±n ise BatÄ± Musul'dan geldiÄŸini açÄ±kladÄ±. BM Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisi (OCHA), bölgede yeni hastanelerin kurulduÄŸunu belirtti.

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