ABD Savunma BakanÄ±'ndan TÃ¼rkiye'nin tepkisine jet yanÄ±t

ABD'nin YPG'ye aÄŸÄ±r silah verme kararÄ±na TÃ¼rkiye'den tepki gelmiÅŸti. ABD Savunma BakanÄ± Mattis, TÃ¼rkiye'nin tepkisine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Reuters'Ä±n haberine göre ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, güney sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n güvenliÄŸine destek için Türkiye'yle çok yakÄ±n çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi.Mattis, ABD'nin YPG'ye silah verme kararÄ±ndan dolayÄ± Türkiye'nin endiÅŸeleriyle ilgili ise, "EndiÅŸeler için çözüm üreteceÄŸiz." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°ngiltere’ye hareketinden önce açÄ±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸte YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan ve sorulara verdiÄŸi cevaplardan satÄ±r baÅŸlarÄ±:(ABD baÅŸkanÄ± Trump’Ä±n YPG’ye aÄŸÄ±r silah yardÄ±mÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±nda Türkiye nasÄ±l adÄ±mlar atacak? Türkiye’nin endiÅŸeleri nasÄ±l giderilecek?) Türkiye’nin bu konudaki durumu çok nettir. DüÅŸüncesinde herhangi bir kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yoktur. Türkiye bölgede PKK’nÄ±n bir baÅŸka terör örgütü DEAÅž’a karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±dÄ±r. Bunu net bir ÅŸekilde muhataplarÄ±mÄ±za söyledik. Bir terör örgütü kullanÄ±larak bir baÅŸka örgüt yok edilemez. Sonra o örgüt baÅŸÄ±nÄ±za bela olur. PKK’yÄ± ABD’nin ter örgütü olarak kabul ettiÄŸi bilinmektedir.

PKK’ya doÄŸrudan ya da dolaylÄ± yardÄ±mlarÄ± kabul etmemiz mümkün deÄŸil. ABD ve Türkiye iki ortaktÄ±r. ABD bir tercih yapma cihetine gitmesini düÅŸünmüyoruz. Bu son karardaki açÄ±klamalarda da esasen Türkiye’nin hassasiyetlerinin azami ölçülerde dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizilmiÅŸtir. Ä°ÅŸin özeti ÅŸudur: bölgede terörle mücadele dilecekse Türkiye bunu en güzel ÅŸekilde yÄ±llardan beri yapÄ±yor.Halen ABD yönetiminin elinde imkanlar olduÄŸunu biliyoruz aksi bir karar alÄ±rsa bunu doÄŸuracaÄŸÄ± sonuçlar ABD içinde olumsuz bir netice ortaya koyacaktÄ±r.

Kaynak: Hürriyet