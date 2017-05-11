Ana Sayfa | DÃœNYA 11/05/2017 08:33

Fransa'da Macron resmen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi hÃ¼kÃ¼met istifa etti

Hollande hÃ¼kÃ¼meti

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin kesinlik kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met istifa etti

Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaÅŸkanÄ± seçildiÄŸinin resmen açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hükümet istifa etti.Fransa'nÄ±n görevi devredecek cumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande, BaÅŸbakan Bernard Cazeneuve'un sunduÄŸu istifayÄ± kabul etti. BaÅŸbakan Cazeneuve'a 6 aydÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± görev dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkür eden Hollande, yeni hükümet kurulana kadar hükümetin göreve devam etmesini istedi.Fransa Anayasa Konseyi BaÅŸkanÄ± Laurent Fabius yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Emmanuel Macron'un cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi ikinci turunda oylarÄ±n yüzde 66,10'unu alarak resmi sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu bildirmiÅŸti.Macron'un cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu pazar Hollande'dan devralmasÄ± bekleniyor.

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