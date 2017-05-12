Donald Trump gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± FBI BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, FBI BaÅŸkanÄ± James Comey'ni neden gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Amerikan NBC televizyonuna konuÅŸan Trump, "ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri bu yönde bir tavsiyede bulunmasa da, Comey'i görevden alacaktÄ±m" dedi.FBI'da büyük bir kargaÅŸa yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, Comey'e baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialarÄ±n ise kesinlikle doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Trump'Ä±n Comey'den, seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Rusya ile baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu iddialarÄ±na yönelik soruÅŸturmayÄ± kapatmasÄ±nÄ± istediÄŸi öne sürülmüÅŸtü.ABD BaÅŸkanÄ±, Rusya'nÄ±n seçim kampanyasÄ±na müdahale edip etmediÄŸini kendisinin de bilmek istediÄŸini vurguladÄ±, "Rusya baÄŸlantÄ±sÄ±na" yönelik iddialarÄ± ise bir kez daha reddetti.Trump NBC'ye verdiÄŸi mülakatta ayrÄ±ca Comey'e FBI'Ä±n doÄŸrudan kendisi hakkÄ±nda soruÅŸturma yürütüp yürütmediÄŸini sorduÄŸunu, kendisine "HayÄ±r" yanÄ±tÄ± verildiÄŸini söyledi.

FBI, 'Trump-Rusya baÄŸlantÄ±sÄ±' iddiasÄ±nÄ± soruÅŸturmayÄ± sürdürecek

Öte yandan, Comey'in yerine FBI baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekâleten atanan Andrew McCabe, Senato Ä°stihbarat Komitesi üyelerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.McCabe, FBI'Ä±n, "Trump-Rusya baÄŸlantÄ±sÄ±" iddiasÄ±nÄ± soruÅŸturmayÄ± sürdüreceÄŸini söyledi.Andrew McCabe ayrÄ±ca soruÅŸturmayÄ± saptÄ±rmaya yönelik her türlü teÅŸebbüs hakkÄ±nda Kongre'yi bilgilendireceÄŸini belirtti.

Åžartlar ve kararlar deÄŸiÅŸse de FBI çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸlerine devam edeceÄŸini vurgulayan McCabe, "Bugüne kadar soruÅŸturmamÄ±za ket vuracak bir çaba olmadÄ±. KÄ±saca söylemek gerekirse, FBI çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± doÄŸru olanÄ± yapmaktan alÄ±koyamazsÄ±nÄ±z. Görevimiz, Amerikan halkÄ±nÄ± korumak ve anayasaya uygulamak" dedi.McCabe, soruÅŸturmanÄ±n hedefinde Trump'Ä±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair soruyu ise devam eden soruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸini gerekçe göstererek yanÄ±tlamayÄ± reddetti.

Görev süresi 2023'te dolacaktÄ±

4 yÄ±l önce atanan James Comey'nin görev süresi 2023'te dolacaktÄ±.James Comey'nin 8 gün önce Senatosu Adalet Komitesi oturumu sÄ±rasÄ±nda Demokrat baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton'Ä±n elektronik postalarÄ± hakkÄ±nda "hatalÄ± bilgi" verdiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Comey önce Temmuz ayÄ±nda, daha sonra da baÅŸkanlÄ±k seçimlereine az bir süre kala Ekim ayÄ± sonunda, Hillary Clinton'Ä±n elektronik postalarÄ±nÄ±n soruÅŸturulduÄŸunu duyurmuÅŸtu. 3 MayÄ±s'ta ise Clinton'Ä±n seçim kampanyasÄ±nÄ± yöneten Huma Abedin'in "yüz binlerce gizli yazÄ±ÅŸmayÄ±" eÅŸine ilettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Ancak söz konusu elektronik postalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ancak "bir avuç" olduÄŸu ve çoÄŸunun gizlilik öÄŸesi içermediÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Comey, Hillary Clinton tarafÄ±ndan seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmiÅŸti.