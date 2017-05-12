Ana Sayfa | DÃœNYA 12/05/2017 11:13

O Ã¼lke ÅŸokta dev yangÄ±n sabaha kadar sÃ¼rdÃ¼

diskotek yangÄ±n

Almanyaâ€™nÄ±n Bayreuth kentindeki bir diskotekte dÃ¼n gece yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Sabaha kadar sÃ¼ren sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden olmadÄ±

Duman nedeniyle iki kiÅŸi zehirlendi, sekiz kiÅŸi de nefes almaktan zorlandÄ±ÄŸÄ± için hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ayakta tedavi edilen sekiz kiÅŸi evlerine gönderildi. Dumandan zehirlenen diskotek çalÄ±ÅŸanÄ± iki kiÅŸi hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±n söndürmek için gece boyunca 400 görevli çalÄ±ÅŸtÄ±. YangÄ±n tamamen söndürülürken ÅŸehrin üstünü ise kara bulutlar sardÄ±. Bulutlar saatlerce ÅŸehrin üzerinde dolaÅŸtÄ±. YangÄ±n nedeniyle belediye üst düzey alarm verirken, yangÄ±n nedeniyle halktan kapÄ± ve pencerelerini kapalÄ± tutmalarÄ± istendi. YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bina kullanÄ±lmaz hale gelirken, hasarÄ±n 500 bin euro dolduÄŸu tahmin ediliyor. YangÄ±nÄ±n havai fiÅŸeklerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.

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