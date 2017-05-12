Pakistan'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± en az 25 kiÅŸi can verdi

Pakistan'Ä±n Belucistan eyaletinde Abdul Cafer Haydari'nin konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlama sonucunda 25 kiÅŸi can verdi

Haber ajansÄ± AFP'ye konuÅŸan Emniyet yetkilisi Safar Khan, patlamanÄ±n bir intihar saldÄ±rÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n henüz netleÅŸmediÄŸi belirtildi. Patlamada çok sayÄ±da kiÅŸi de yaralandÄ±.

Senatör Haydari, Reuters haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, patlamada hafif yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Konvoyda çok sayÄ±da insan vardÄ±, o yüzden bir sürü kiÅŸi yaralandÄ±" dedi.

AÄŸÄ±r yaralÄ±larÄ±n ambulans helikopterlerle eyalet baÅŸkenti Ketta'da bulunan hastanelere sevk edildiÄŸi belirtildi.Senatör Haydari, koalisyon hükümetinin ortaÄŸÄ± Ä°slamcÄ± bir siyasi oluÅŸum olan Ä°slam UlemasÄ± Cemiyeti - Fazlurrahman Grubu'nu (JUI-F) temsil ediyor.

Pakistan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, saldÄ±rÄ±da yaralananlarÄ±n ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± parti görevlileri oluÅŸturuyor. Bir emniyet yetkilisi, Haydari'nin ÅŸoförünün de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.

Belucistan hem ayrÄ±lÄ±kçÄ± gruplarÄ±n hem de radikal Ä°slamcÄ± örgütlerin faaliyet gösterdiÄŸi bir yer olarak biliniyor.Eyalette daha önce de çeÅŸitli bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar düzenlenmiÅŸti.