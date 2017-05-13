Kuzey Kore BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ±nÄ± istiyor

Kuzey Kore'nin BM Daimi TemsilciliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± topluma, nÃ¼kleer programÄ± ve balistik fÃ¼ze denemeleri nedeniyle Pyongyang'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Kuzey Kore, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) üyesi 192 ülkenin temsilciliklerine mektup göndererek, "yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yasal dayanaÄŸÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± netleÅŸtirilinceye kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n tekrar gözden geçirilmesini" istedi. AçÄ±klamada Kuzey Kore, yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ±n yasal dayanaÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için BM tarafÄ±ndan uzmanlardan oluÅŸan uluslararasÄ± bir forum oluÅŸturulmasÄ± talebini yineledi.

BM Güvenlik Konseyi ilk olarak 2006 yÄ±lÄ±nda Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesi ve iki uzun menzilli roket atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu önlemler artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Kuzey Kore'yi nükleer programÄ± nedeniyle sert ÅŸekilde eleÅŸtiren ve Çin'in de desteÄŸini alarak Pyongyang'Ä± nükleer programÄ±ndan vazgeçirmek isteyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yönetimi, bu ülkeye daha fazla yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.