Pakistan baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n konvoyuna saldÄ±rÄ± en az 25 Ã¶lÃ¼ var

Pakistan'da BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdul Cafer Haydari'nin konvoyuna dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda 25 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Pakistan'Ä±n Belucistan eyaletinde, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdul Cafer Haydari'nin konvoyunun geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda bomba patlatÄ±ldÄ±. Ä°lk belirlemelere göre en az 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 40 kiÅŸi yaralandÄ±. Yetkililer, aÄŸÄ±r yaralÄ±larÄ±n tedavi edilmek üzere eyalet baÅŸkenti Ketta'daki hastanelere sevk edildiÄŸini, ölenlerin birçoÄŸunun parti yetkilisi olduÄŸunu bildirdi. Haydari, patlamanÄ±n nedenine dair henüz bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Konvoyda çok sayÄ±da insan vardÄ±, o yüzden bir sürü kiÅŸi yaralandÄ±" ifadesini kullandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz herhangi bir grup üstlenmedi.