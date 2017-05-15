Ana Sayfa | DÃœNYA 15/05/2017 08:25

Fransa Kuzey Kore'nin son fÃ¼ze denemesini kÄ±nadÄ±

Fransa

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Kuzey Kore tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen fÃ¼ze denemesi kÄ±nandÄ±

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dün yapÄ±lan denemenin ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.AçÄ±klamada, "Kuzey Kore, uluslararasÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± bu ÅŸekilde ihlal ederek bölgesel ve küresel güvenliÄŸe tehdit olmayÄ± sürdürdüÄŸünü bir kez daha göstermiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±k açÄ±klamasÄ±nda, Fransa'nÄ±n, Kuzey Kore'yi, nükleer ve balistik programlarÄ±nÄ±n teyit edilebilir ve geri dönülemez ÅŸekilde sonlandÄ±rma konusundaki uluslararasÄ± yükümlülüklerine gecikmeden uymaya çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Kuzey Kore'nin dün yaptÄ±ÄŸÄ± füze denemesinde kullandÄ±ÄŸÄ± füze, Kusung yakÄ±nlarÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve Japon Denizi'ne düÅŸmüÅŸtü. Kuzey Kore, benzer füze denemelerini daha önce de yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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