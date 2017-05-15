Le Pen Ulusal Cephenin yeniden lideri oldu

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turundan Ã¶nce Ulusal Cephenin (FN) genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±lan Marine Le Pen yeniden partinin baÅŸÄ±na geÃ§ti

CumhurbaÅŸkanÄ± seçimi öncesi Le Pen'in istifasÄ±yla FN'nin baÅŸÄ±na getirilen Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve partinin Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Steeve Briois, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderin yeniden liderliÄŸi devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Briois, sosyal medyada yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, kendisine duyduÄŸu güven için Le Pen'e teÅŸekkür ederek "Le Pen yeniden FN'nin baÅŸkanÄ±, hedef (haziranda yapÄ±lacak) milletvekili genel seçimleri" ifadesini kullandÄ±.

FN'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2011'den bu yana yürüten Le Pen, 23 Nisan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seçimin ilk turunda Emmanuel Macron ile en çok oyu alarak ikinci tura kalmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.Fransa'da 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seçimini Emmanuel Macron kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Macron yüzde 66,1 oy alÄ±rken Le Pen yüzde 33,9'da kalmÄ±ÅŸtÄ±.