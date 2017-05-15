Bomba iddia Esad rejimi binlerce insanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p yaktÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Stuart Jones, Esad rejiminin Suriye'de insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve cesetleri fÄ±rÄ±nda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanÄ± öldürdüÄŸünü ve cesetlerini fÄ±rÄ±nda yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Stuart Jones, basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek, Saydnaya'da öldürülen mahkumlarÄ±n hapishanenin bir bölümünde inÅŸa edilen fÄ±rÄ±nda yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Jones, BaÅŸkent Åžam'a yaklaÅŸÄ±k 45 dakika uzaklÄ±kta bulunan hapishanede günde ortalama 50 kiÅŸinin öldürüldüÄŸüne inandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Stuart Jones, "Bu fÄ±rÄ±nÄ±n, Saydanaya'da öldürülen mahkumlarÄ±n cesetlerini yakarak, delilleri ortadan kaldÄ±rmak için inÅŸa edildiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda günlük basÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± odada düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gazetecilerle bu fÄ±rÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uydudan çekilmiÅŸ fotoÄŸraflar paylaÅŸÄ±ldÄ±. PaylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda, konuya iliÅŸkin ilk fotoÄŸrafÄ±n 2013 yÄ±lÄ±nda çekildiÄŸi dikkat çekiyor. Ocak 2015 yÄ±lÄ±nda çekilen bir fotoÄŸrafta ise fÄ±rÄ±n olduÄŸu belirtilen binanÄ±n çatÄ±sÄ±ndaki karlarÄ±n eridiÄŸi görülüyor. FotoÄŸraflar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunan Jones, "Esed'in ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yeni bir seviyeye düÅŸmüÅŸtür." ifadesini kullandÄ±.

Astana görüÅŸmeleri

AyrÄ±ca Jones, Kazakistan'Ä±n BaÅŸkenti Astana'da gerçekleÅŸen Suriye görüÅŸmeleri hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. GörüÅŸmelere ABD adÄ±na gözlemci olarak katÄ±lan Jones, Astana'da taraflarÄ±n anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± gibi Suriye'de ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n hafifleyeceÄŸini düÅŸünmediklerini söyledi. Jones, bu konuda Esed rejimine iliÅŸkin ÅŸüpheleri olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Jones, "Daha önceki görüÅŸmelerde Esed'in tutumunu göz önünde bulundurarak bu anlaÅŸmada da Esed'e karÅŸÄ± ÅŸüpheli yaklaÅŸÄ±yoruz. Esed rejimi sivillere ve muhalif güçlere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sona erdirmelidir. Rusya da rejim üzerindeki gücünü kullanarak bunlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.