Fransa'nÄ±n yeni BaÅŸbakanÄ± gÃ¶revi devraldÄ±

Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Macron tarafÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirilen Edouard Philippe gÃ¶revi devraldÄ±

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron tarafÄ±ndan baÅŸbakanlÄ±ÄŸa atanan Edouard Philippe görevi Bernard Cazeneuve'dan devraldÄ±.BaÅŸbakanlÄ±ktaki devir teslim töreninde kÄ±sa bir konuÅŸma yapan Philippe, Cazeneuve ile kendisinin Normandiya bölgesinden olduÄŸunu anÄ±msatarak, Normandiya insanlarÄ±nÄ±n Ä±lÄ±mlÄ± kiÅŸiler olduÄŸunu ancak aynÄ± zamanda fethetmeyi sevdiklerini söyledi.Cazeneuve'un çok önemli bir dönemde bakanlÄ±klar ve baÅŸbakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Philippe, kendisine teÅŸekkür ederek, bundan sonra da baÅŸarÄ±lar diledi.

"Siz solcusunuz, ben saÄŸcÄ±yÄ±m"

Eski baÅŸbakanlardan Alain Juppe dahil kendisiyle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve etkilendiÄŸi kiÅŸileri sayan Philippe, Cazeneuve'a dönerek, "Siz solcusunuz, ben saÄŸcÄ±yÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Daha önce Sosyalist Parti üyeliÄŸi bulunan, halen merkez saÄŸ Cumhuriyetçiler Partisinden Ulusal Meclis'te milletvekilliÄŸi yapmakta olan 46 yaÅŸÄ±ndaki Rouen doÄŸumlu avukat Philippe'in kabinesini yarÄ±n akÅŸam saatlerinde Macron'a sunmasÄ±, kabinenin ise Macron baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda çarÅŸamba günü ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ± bekleniyor.