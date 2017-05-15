KÃ¶y camisine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi en az 20 Ã¶lÃ¼ var

Nijerya'da, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce kÃ¶ydeki camiye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini Ã¶ÄŸrenildi

Bölgede otlaklar nedeniyle köylü çiftçiler ile göçebe çobanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k çatÄ±ÅŸmalar meydana geliyor. Son saldÄ±rÄ±dan da Fulani çobanlarÄ±nÄ±n sorumlu olduÄŸu iddia edildi.Son iki yÄ±lda ülkenin kuzeydoÄŸusunda çobanlar ile çiftçiler arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda 400'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Fulani çobanlarÄ±nÄ±n, ülkede HristiyanlarÄ±n çoÄŸunlukta olduÄŸu güney bölgelerinde 18. yüzyÄ±l Ä°slam reformcusu Åžeyh Osman Dan Fodio'nun öÄŸretilerini yaymaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öne sürülüyor. HayvanlarÄ±na yiyecek bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarÄ±nÄ± çalmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürüyor.OlaylarÄ±n bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Müslüman sÄ±ÄŸÄ±r çobanlarÄ±nÄ± suçlayÄ±cÄ± ÅŸekilde verilmesi dikkati çekiyor.