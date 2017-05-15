En bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ merkezine operasyon 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°talya'da gÃ¶Ã§men mafyasÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Polisin açÄ±klamasÄ±na göre, ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Isola di Capo Rizzuto'da, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunda bulunanlarÄ±n tutulduÄŸu göç merkezi 10 yÄ±ldÄ±r 'Ndrangheta' mafyasÄ±nÄ±n Arena klanÄ± tarafÄ±ndan idare ediliyordu.2006-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AB fonlarÄ±ndan bu merkeze aktarÄ±lan 103 milyon euro'nun 36 milyonu klan üyelerinin eline geçti.

Mafya klanÄ±nÄ±n, göç merkezini resmi olarak iÅŸleten Katolik Misericordia derneÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ihaleleri almayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

Misericordia (Merhamet) derneÄŸinin baÅŸkanÄ± Leonardo Sacco ile rahip Edoardo Scordio da bu sabah gözaltÄ±na alÄ±nan 68 kiÅŸi arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Dini derneÄŸin baÅŸkanÄ± ve rahibe, mafyayla baÄŸlantÄ±lÄ± olmak ve zimmete para geçirmek gibi suçlamalar yöneltildi.

Isola di Capo Rizzuto kasabasÄ±nÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± Gainluca Bruno hakkÄ±nda da soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

1500 kiÅŸi kapasiteli Isola di Capo Rizzuto göç merkezi daha önce de çeÅŸitli suçlamalarla gündeme gelmiÅŸti.

HaftalÄ±k haber dergisi L'Espresso 2015 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir haberde, göç merkezinde tutulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± adayÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸundan çok yüksek gösterilerek devletten daha fazla fon alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu fonlarÄ±n çalÄ±narak sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± adaylarÄ±nÄ±n kötü koÅŸullarda tutulduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Bugün yapÄ±lan operasyon sonrasÄ± Parlamento Mafyayla Mücadele Komisyonu BaÅŸkanÄ± Rosy Bindi, "Isola di Capo Rizzuto'daki göç merkezi mafya klanÄ± için para madeni haline gelmiÅŸti" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe