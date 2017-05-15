Ana Sayfa | DÃœNYA 15/05/2017 22:36

Rusya lideri Putin Kuzey Kore'yi korkutmak istemiyor

Putin

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesine iliÅŸkin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Putin, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°çin KuÅŸak ve Yol Forumu'nda Kuzey Kore nükleer programÄ± tehdidi üzerine yöneltilen sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Putin, "Son zamanlarda yapÄ±lan nükleer silah denemeleri kabul edilemez. Ancak, Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarÄ±nÄ± açÄ±k tutarak, krize barÄ±ÅŸçÄ±l çözümler bulmalÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.Putin ayrÄ±ca, Kuzey Kore'nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi nükleer füze testlerinin, Rusya için herhangi bir tehdit teÅŸkil etmediÄŸini, ancak denemelerin bölgedeki tansiyonu ve kargaÅŸayÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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