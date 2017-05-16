ABD medyasÄ±ndan bomba haber Rusya'yla gizli bilgiler mi paylaÅŸÄ±ldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergei Lavrov'la terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D ile ilgili gizli bilgiler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Washington Post gazetesi, iddiayÄ± içeren haberini hali hazÄ±rda görevde olan ve eski ABD'li yetkililerin verdiÄŸi bilgilere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Gazete, gizli bilgilerin ABD'ye bir müttefiki tarafÄ±ndan verildiÄŸini ancak bu ülkenin ABD'ye, bilgileri Rusya'yla paylaÅŸma izni vermediÄŸini bildirdi.Gazete, Trump'Ä±n bilgileri Lavrov'a, geçen hafta Oval Ofis'teki görüÅŸmede verdiÄŸini iddia etti.

Beyaz Saray iddiayÄ± reddetti

Ancak ABD'li bir üst düzey bir güvenlik görevlisi ise haberin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.ToplantÄ±da bulunan Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸman Vekili Dina Powell, "Bu hikaye yalan" dedi ve ekledi:

"Devlet BaÅŸkanÄ± sadece iki ülkenin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu ortak tehlikeleri deÄŸerlendirdi".

Trump'Ä±n ulusal güvenlik danÄ±ÅŸmanÄ± H.R. McMaster da haberin yalan olduÄŸunu belirtti.Trump'Ä±n Rusya'yla olduÄŸu iddia edilen iliÅŸkileri bazÄ± soruÅŸturmalara neden olmuÅŸ durumda.ABD BaÅŸkanÄ± bunlarÄ± 'yalan haber' olarak deÄŸerlendiriyor.

Tam olarak ne oldu?

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'Ä±n Oval Ofis'teki görüÅŸmede Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve Rus Büyükelçi Sergei Kislyak ile görüÅŸmesinde, istihbarat kaynaÄŸÄ±nÄ±n ifÅŸasÄ± olarak görülebilecek ÅŸekilde gizli bilgiler paylaÅŸtÄ±.Gazetelere göre, Trump'Ä±n verdiÄŸi bilgiler IÅžÄ°D'in bir planÄ±yla ilgiliydi ve bilgiler ABD'nin müttefiki bir ülkeden gelmiÅŸti.Ancak bu ülke bu bilgilerin ABD'nin baÅŸka müttefikleriyle paylaÅŸamayacaÄŸÄ± kadar hassas olduÄŸunu deÄŸerlendirmiÅŸti.

Demokrat Senatör Dick Durbin Trump'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 'tehlikeli ve umursamaz' gibi göründüÄŸünü belirtti.Senato DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi baÅŸkanÄ± Bob Corker 'eÄŸer doÄŸru ise olayÄ±n rahatsÄ±z edici olduÄŸunu' belirtti.