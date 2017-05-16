SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerini araÅŸtÄ±ran Ã¶dÃ¼llÃ¼ gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Meksika'nÄ±n Ã¶dÃ¼llÃ¼ gazetecilerinden biri olan Javier Valdez kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kimlikleri tespit edilemeyen saldÄ±rganlar, Culiacan kentinde Valdez'in aracÄ±na ateÅŸ açtÄ±.Valdez, uyuÅŸturucu ticaretiyle ilgili haberleri nedeniyle 2011 yÄ±lÄ±nda Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Ödülü'nü almÄ±ÅŸtÄ±.Bu olayla birlikte Meksika'da yÄ±l içinde öldürülen gazeteci sayÄ±sÄ± beÅŸe yükseldi.

'SuskunluÄŸa hayÄ±r'

Geçen yÄ±l kitabÄ±n tanÄ±tÄ±m etkinliÄŸinde konuÅŸan Valdez, "Gazeteci olmak kara listede olmak gibidir. Her ne kadar kurÅŸun geçirmez yeleÄŸiniz ve korumalarÄ±nÄ±z olsa da, çeteler sizi hangi gün öldüreceklerine karar vereceklerdir" diye konuÅŸmuÅŸtu.Valdez, yaklaÅŸÄ±k otuz yÄ±llÄ±k gazetecilik yaÅŸamÄ± boyunca, Meksika'daki uyuÅŸturucu ticareti ve Sinaloa uyuÅŸturucu karteli dahil organize suç örgütleriyle ilgili birçok habere imza atmÄ±ÅŸtÄ±.Meksika üzerinden ABD'ye sokulan uyuÅŸturucunun yüzde 25'nin Sibaloa karteli tarafÄ±ndan sokulduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor.Mart ayÄ±nda baÅŸka bir gazeteci, Miroslava Breach de vurularak öldürülmüÅŸtü.Valdez bu olay ardÄ±ndan, "SuskunluÄŸa hayÄ±r. BÄ±rakÄ±n hepimizi öldürsünler" demiÅŸti.Meksika'da 1992 yÄ±lÄ±ndan bu yana 38 gazeteci öldürüldü.

Kaynak: BBC Türkçe