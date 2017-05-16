BMGK Kuzey Kore'yi yeni yaptÄ±rÄ±m konusunda uyardÄ±

Kuzey Kore'nin son balistik fÃ¼ze denemesini kÄ±nayan BMGK, yeni yaptÄ±rÄ±m konusunda uyardÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), oy birliÄŸiyle kabul edilen açÄ±klamada, Kuzey Kore'nin son derece istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve BMGK kararlarÄ±nÄ± alenen ihlal eden balistik füze denemelerinin son derece endiÅŸe verici olduÄŸu vurgulandÄ±.Kuzey Kore'nin 13 MayÄ±s'taki balistik füze denemesinin "ÅŸiddetle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bu ülkeye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±na da yer verildi.BMGK üyesi 15 ülkenin Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptÄ±rÄ±mlarÄ± tam olarak uygulayacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, diÄŸer ülkelere de hÄ±zla ve ciddi bir biçimde yaptÄ±rÄ±mlarÄ± devreye sokmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.