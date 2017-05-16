Ana Sayfa | DÃœNYA 16/05/2017 11:17

ABD'de havalimanÄ±na iniÅŸe geÃ§en uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã¶lÃ¼ler var

uÃ§ak kazasÄ±

ABD'de, New Jersey eyaletindeki bir kasabada kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n havalimanÄ±na iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, kazada en az 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

ABD Federal HavacÄ±lÄ±k Dairesince (FAA) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Philadelphia'dan havalanan Learjet 35 tipi uçaÄŸÄ±n, öÄŸleden sonra Teterboro havaalanÄ±nÄ±n pistine 500 metre kala yerleÅŸim yeri yakÄ±nÄ±na düÅŸtüÄŸü belirtildi.FAA açÄ±klamasÄ±nda, yerel yetkililerin uçakta bulunanlarla ilgili bilgi vereceÄŸi, bu tür uçaklarÄ±n en fazla 8 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yabildiÄŸi kaydedildi.Yerel yetkililer de kazada en az 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±.UçaÄŸÄ±n kaza yaptÄ±ÄŸÄ± alan, New Jersey'in kuzeyindeki sanayi kasabasÄ± Carlstadt'ta bulunuyor.

 
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