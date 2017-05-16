Uyuyan Esin Perisi 57 milyon dolara satÄ±ldÄ±

FransÄ±z heykeltÄ±raÅŸ Constantin Brancusi'nin bronz kadÄ±n baÅŸÄ± heykeli "La Muse Endormie-Uyuyan Esin Perisi" 57,4 milyon dolara alÄ±cÄ± buldu

Christie's Müzayede Evi, "Ä°zlenimci ve Modern Sanat AkÅŸam SatÄ±ÅŸÄ±"nda Rumen asÄ±llÄ± FransÄ±z heykeltÄ±raÅŸ Constantin Brancusi'nin 1913'te tamamladÄ±ÄŸÄ± "La Muse Endormie-Uyuyan Esin Perisi" isimli heykelin 57,4 milyon dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Brancusi'nin 1909-1910'da mermer versiyonunu da yaptÄ±ÄŸÄ± "Uyuyan Esin Perisi", Brancusi'nin ÅŸimdiye kadar en yüksek fiyata satÄ±lan eseri oldu.Heykel, 1950'li yÄ±llardan bu yana FransÄ±z sanatsever Jaques Ulmann'Ä±n koleksiyonunda bulunuyordu.Brancusi'nin 1917 tarihli "Madame LR" adlÄ± eseri, 2009'da 37,3 milyon dolara satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

1876'da Romanya'nÄ±n bir daÄŸ köyünde doÄŸan Brancusi, Paris'e yerleÅŸmiÅŸ ve saf biçimsel dille figür ve nesnelerin özünü ararken modern heykelin öncüleri arasÄ±nda girmiÅŸti.

Picasso'nun "Mavi Elbiseli Oturan KadÄ±n"Ä±na 45 milyon dolar

Christie's Müzayede Evi'nin "Ä°zlenimci ve Modern Sanat AkÅŸam SatÄ±ÅŸÄ±"nda toplam 289,2 milyon dolar satÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.AçÄ±k artÄ±rmaya çÄ±karÄ±lan 53 eserden 43'ünün alÄ±cÄ± bulduÄŸu gecedeki satÄ±ÅŸ miktarÄ±, müzayede evinin 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana söz konusu kategorideki ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± en yüksek rakam oldu.Gecede ünlü Ä°spanyol ressam Pablo Picasso'nun 1939 tarihli "Femme Assise, Robe Bleue" (Mavi Elbiseli Oturan KadÄ±n) adlÄ± tablosu da 45 milyon dolara alÄ±cÄ± buldu.Picasso, eserinde sevgilisi Dora Maar'Ä± resmetmiÅŸti.