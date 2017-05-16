ABD aÃ§Ä±kladÄ± IÅžÄ°D Musul'da tam bir yenilgi iÃ§inde

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Dorrian tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re IÅžÄ°D Musul'da tam bir yenilginin iÃ§inde

BaÄŸdat'ta düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Dorrian, IÅžÄ°D militanlarÄ±nÄ±n kentte tamamen kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü TuÄŸgeneral Yahya Resul de, Musul'un batÄ±sÄ±nÄ±n yüzde 98'inin kendi kontrollerine geçtiÄŸini belirtti. Resul, "IÅžÄ°D kentte sadece 12 kilometre karelik bir alanÄ± kontrol ediyor" dedi.

Ordu yetkilileri kentteki sivillere araç kullanmamalarÄ± uyarÄ±sÄ± da yaptÄ±. Irak ordusu, IÅžÄ°D'in bomba yüklü motosiklet ve araçlarla yapabileceÄŸi olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± engellemek üzere sokakta hareket halinde gördükleri hedefleri vurmayÄ± planlÄ±yor.

"Ramazan öncesi bitecek"

Irak Güvenlik Güçleri Ekim ayÄ±nda Musul'u IÅžÄ°D'den almak için ABD öncülüÄŸündeki koalisyon güçleri ve askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±n desteÄŸiyle bir operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman el Ghanimi de geçen hafta, Musul'un Ramazan ayÄ± baÅŸlamadan IÅžÄ°D'den tamamen temizlemiÅŸ olacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ramazan, 26 MayÄ±s akÅŸamÄ± baÅŸlÄ±yor.

Musul, Haziran 2014'ten bu yana IÅžÄ°D'in kontrolü altÄ±nda. IÅžÄ°D lideri Ebubekir El BaÄŸdadi, kentteki El Nuri Camii'nde 'Ä°slami halifelik" ilan etmiÅŸti.

UluslararasÄ± YardÄ±m KuruluÅŸlarÄ±'na göre Ekim ayÄ±ndan beri binlerce sivil ve asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.Irak yetkililerine göre, 419 bini Musul'un batÄ±sÄ±ndan olmak üzere 580 binden fazla sivil yerlerinden oldu.