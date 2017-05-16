Putin aÃ§Ä±kladÄ± yeniden silahlanmamÄ±z gerekiyor

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klama ile yeniden silahlanmanÄ±n gerekli kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Putin, Suriye'de kazanÄ±lan muharebe deneyimi ile ülkenin batÄ±, güneybatÄ± ve Arktik bölgelerini koruma ihtiyacÄ±nÄ±n, yeniden silahlanmayÄ± gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Soçi'de Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Savunma Sanayii Kompleksi yetkilileriyle bir toplantÄ± yapan Putin, "Suriye'deki operasyonlar sÄ±rasÄ±nda kazanÄ±lan deneyim ile Arktik bölgelerinde, batÄ± ve güneybatÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nda güvenliÄŸi artÄ±rma ihtiyacÄ±, birliklerimizin yeniden silahlanmasÄ±yla ilgili yaklaÅŸÄ±mlarÄ± netleÅŸtirmemizi gerektirdi" dedi.