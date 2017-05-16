ABD'deki TÃ¼rkler Donald Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±

TÃ¼rk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren YÃ¶nlendirme Komitesi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±

ABD'de 150'ye yakÄ±n Türk-Amerikan sivil toplum kuruluÅŸunu bir araya getiren Yönlendirme Komitesi, FETÖ elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in iadesi ve terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'ye destek verilmemesi konusunda BaÅŸkan Donald Trump'a yazdÄ±ÄŸÄ± açÄ±k mektup, Washington Post gazetesinde tam sayfa yayÄ±mlandÄ±.Gazetenin arka sayfasÄ±nda yer alan mektupta, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), BaÅŸkan Trump'a CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la yapacaÄŸÄ± görüÅŸme öncesinde hatÄ±rlatmalarda bulunuldu.

Mektupta, iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda 65 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir devam ettiÄŸine vurgu yapÄ±larak Kore'de, Afganistan'da, Somali'de, Makedonya'da, Bosna Hersek'te ve Kosova'da ABD ve Türkiye'nin omuz omuza mücadele ederek ortak çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ± içerisinde bulunduklarÄ±na iÅŸaret edildi.

"AmerikalÄ±larÄ± çok dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸi konusunda uyarÄ±yoruz"

Türkiye'deki 15 Temmuz kanlÄ± darbe giriÅŸiminde Türk ordusunun içine sÄ±zmÄ±ÅŸ bir grup FETÖ mensubunun Türk halkÄ±na karÅŸÄ± silahlarÄ±nÄ± doÄŸrulttuÄŸu belirtilen mektupta, "YaklaÅŸÄ±k 250 masum insan hayatÄ±nÄ± kaybetti, parlamento binasÄ± bombalandÄ±. Bu insanlar emirleri Türk ordusundan almÄ±yorlardÄ±. Bu insanlar, ABD'de birçok sözleÅŸmeli okullarÄ±, dinler arasÄ± diyalog organizasyonlarÄ± olan sinsi grup FETÖ mensubuydu. AmerikalÄ±larÄ± çok dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸi konusunda uyarÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Suriye konusu da ele alÄ±narak Türkiye'nin terör örgütleri DEAÅž'a ve YPG'ye karÅŸÄ± mücadelesine deÄŸinildi.DEAÅž ve PKK'nÄ±n ABD'ye göre terör örgütleri olduÄŸu ifade edilen mektupta, PKK'nÄ±n YPG-PYD ismiyle faaliyet gösterdiÄŸi kaydedildi.Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±k mektupta, farklÄ± kültür ve etnik kökenlere sahip kiÅŸilerin bir arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Türkiye'nin, bölgede önemli bir örnek oluÅŸturduÄŸu vurgulandÄ±.