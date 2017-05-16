TÃ¼rkiye'ye PKK ve DEAÅž gibi terÃ¶r gruplarÄ±yla mÃ¼cadelede destek veriyoruz

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Beyaz Saray’daki baÅŸ baÅŸa görüÅŸmenin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Türkiye'ye PKK, DEAÅž gibi terör gruplarÄ±yla mücadelede destek veriyor ve terör gruplarÄ±na güvenli alan bÄ±rakmama konusunda güvence veriyoruz.” dedi.Trump, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Beyaz Saray’da ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.ABD BaÅŸkanÄ± Trump, ABD ile Türkiye arasÄ±nda çok eskiye dayanan köklü iliÅŸkiler olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. Trump, Kore SavaÅŸÄ±'nda Türk ve Amerikan askerlerinin yan yana savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türk askerinin orada yaptÄ±klarÄ±nÄ± unutmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, Türkiye’nin Komünizme ve Sovyet yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± durduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

“SavaÅŸlarda Türklerin cesareti efsanevidir.” diyen Trump, bugün de yeni bir terör tehdidiye karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunu ve bu ortak düÅŸmana karÅŸÄ± yine ortak mücadele edeceklerini vurguladÄ±.

"Türk milletine desteklerimizi sunuyoruz"

Trump, “Türk halkÄ± son yÄ±llarda ve son dönemde korkunç terör saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±. Biz bu saldÄ±rÄ±larÄ±n maÄŸdurlarÄ±na taziyelerimizi ve Türk milletine desteklerimizi sunuyoruz. Türkiye'ye PKK, DEAÅž gibi terör gruplarÄ±yla mücadelede destek veriyor ve terör gruplarÄ±na güvenli alan bÄ±rakmama konusunda güvence veriyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sözlerine, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸÄ± ve güvenliÄŸi saÄŸlamak, ortak tehditlerle mücadele etmek ve tüm insanlarÄ±mÄ±z için haysiyetli bir gelecek yaratmak için birlikte çalÄ±ÅŸmaya sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." ÅŸeklinde devam etti.

Türkiye ile ekonomik ve ticari baÄŸlarÄ± güçlendirmek istediklerine vurgu yapan Trump, iliÅŸkilerin iki ülkenin çÄ±karÄ±na olacak ÅŸekilde ekonomik temeller üzerinde yeniden inÅŸa edilebileceÄŸini kaydetti.

“Türkiye'nin Suriye'deki dehÅŸet verici katliamlarÄ±n durdurulmasÄ± için verilen çabalara liderlik etmesini takdir ediyoruz. Suriye iç savaÅŸÄ± tüm dünyayÄ± ÅŸoke ediyor.” diyen Trump, Suriye'de ÅŸiddeti azaltabilecek ve barÄ±ÅŸçÄ± çözüme imkan saÄŸlayacak her türlü adÄ±mÄ± desteklediklerini dile getirdi.

Beyaz Saray önünde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±na gösteri izni

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Trump arasÄ±ndaki görüÅŸme devam ederken Beyaz Saray önünde toplanan bir grup PYD/PKK yandaÅŸÄ±, terör örgütü lehine sloganlar atarak görüÅŸmeyi protesto etti. Polisin, gruba tepki gösteren bazÄ± Türk vatandaÅŸlarÄ±na sert tavrÄ± dikkati çekti.

Terör örgütü destekçileri ellerinde terör örgütü elebaÅŸÄ± Abdullah Öcalan’Ä±n posterleri ve örgütsel paçavralar ile gösteri düzenledi.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä± desteklemek için Beyaz Saray önünde toplanan Türk vatandaÅŸlarÄ± da terör yandaÅŸlarÄ±na tepki gösterdi. GruplarÄ±n atÄ±ÅŸmasÄ±na polis müdahale etti. Polisin Türk vatandaÅŸlarÄ±na ve medya mensuplarÄ±na karÅŸÄ± sergilediÄŸi sert tavÄ±r dikkati çekti.

Anadolu AjansÄ± kameramanÄ±nÄ± tartaklayan polis, terör örgütü sempatizanlarÄ±nÄ±n Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’ta protestoya devam etmelerine izin verirken Türk vatandaÅŸlarÄ±ndan parkÄ± boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istedi.Polisin yoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda gösteri görüÅŸme boyunca devam etti.