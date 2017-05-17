FlaÅŸ aÃ§Ä±klama Kuzey Kore'ye destek veren Ã¼lkelere yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±z

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemelerine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Kuzey Kore'nin 13 MayÄ±s'taki balistik füze denemesinin ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplandÄ±.Konseydeki kapalÄ± oturum öncesi gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin arka arkaya nükleer füze denemelerinin bütün ülkeler için gerçek bir tehdit haline geldiÄŸini söyledi.

"Füze denemelerinin durmasÄ± halinde ABD görüÅŸmeye hazÄ±r"

Haley, "Nükleer füze denemelerini tamamen durdurmasÄ± halinde ABD, Kuzey Kore ile görüÅŸmeye hazÄ±r. Rusya'nÄ±n da Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinden endiÅŸe duymasÄ± gerek...Ya Kuzey Kore'yi ya bizi desteklersiniz. Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere de yaptÄ±rÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±z. ifadelerini kullandÄ±.Kuzey Kore'ye ekonomik, diplomatik ve siyasi baskÄ± kurulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Haley, bu ülkeye güçlü bir ortak mesaj göndereceklerini ifade etti.

Haley, uluslararasÄ± toplumun aslÄ±nda Kuzey Kore'ye yardÄ±m etmek istediÄŸini ancak nükleer füze denemelerini sürdürürse bu ülkenin yapayalnÄ±z kalmaya devam edeceÄŸini kaydetti.

"Rusya füze denemelerinden endiÅŸe duymalÄ±"

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in "Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarÄ±nÄ± açÄ±k tutarak, krize barÄ±ÅŸçÄ±l çözümler bulmalÄ±yÄ±z." açÄ±klamasÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirme de bulunan Haley ÅŸöyle konuÅŸtu:

"(Kuzey Kore'yi korkutmaya son verelim) denmesi ilginç. Kuzey Kore'nin bizi korkutmasÄ±na ne demeli. Füze denemelerini Kuzey Kore yapÄ±yor ve bütün uluslararasÄ± toplumu korkutuyor ve güç gösterisi yapÄ±yor. Rusya yanÄ±lÄ±yor ve Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinden endiÅŸe duymasÄ± gerek. Rusya'nÄ±n Kuzey Kore'yi ya da uluslararasÄ± toplumu desteklemek konusunda seçim yapmasÄ± gerek."

"DeÄŸiÅŸimin Kuzey Kore'den gelmesi gerek, bizden deÄŸil"

Haley, Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar konusunda Çin ile çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

Japonya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho ise Kuzey Kore üzerinde baskÄ± kurulmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "DeÄŸiÅŸimin Kuzey Kore'den gelmesi gerek, bizden deÄŸil." dedi.Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Cho Tae-yul ise Kuzey Kore'nin nükleer programÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± konusunda zamanÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.